Si bien parecía que Diego Maradona y su hija Gianinna Maradona se habían dado un respiro luego de todas las polémicas a las que se enfrentó su familia en el último mes, la joven no duda en el momento en que no debe defender a su padre. Por ejemplo, en el enfrentamiento que se produjo entre Claudia Villafañe y Diego Armando, tanto Dalma como Gianinna optaron por tomar partido del lado de su madre. Ayer, por medio de Instagram, la ex del Kun Agüero posteó una foto de su papá con un misterioso mensaje: “Igual sos lo que hacés.”

A pesar de que no se conoce el motivo por el cual la diseñadora de moda publicó este polémica frase junto a la imagen de su papá “Decí lo que quieras igual sos lo que hacés” sin lugar a dudas creó debate en las redes sociales. Y hasta una usuaria le dedicó un duro mensaje a Gianinna Maradona criticándola por estos dichos y hasta la trató de “chupa sangre” y de ser muy injusta con su padre. Horas antes, la hermana de Dalma había compartido una reflexión en sus historias donde decía: “Normalicen ignorar mensajes hasta estar bien mentalmente como para contestar. ¿Será esto un palito también para el Diez?

Lejos de ignorar el mensaje de la internauta, la hija de Claudia Villafañe no dudó el responderle. “¡Hola reina! ¿qué parte interpretas como injusta? ¿La parte donde vez una foto en donde un papá está jugando con su hija en la playa o en la que yo le escribo como título sos lo que hacés? Mi papá, Diego Maradona para vos, haciendo de papá. ¿Un lío bárbaro? coincido. Pobre mi vieja lo que le habrá costado sacarle la arena a mi malla. Lo disfruté y lo disfruto. Mil disculpas si no te subo las mil fotos del minuto a minuto” manifestó Gianina junto a la foto del mensaje privado que le había enviado la mujer.

“En vez de seguir en Instagram perdiendo tu tiempo (que es sagrado) sacá turno con algún terapeuta para que te ayude a ver lo que estás proyectando en mi” cerró diciendo junto a un emoji donde le manda un beso a la internauta. Luego arremetió con otro mensaje, haciendo dudar sobre el destinatario del mismo: “El mundo está repleto de caretas, de gente que habla sin saber. De los genios que suponen e interpretan. De gente que dice pero no hace” prosiguió.

Y cerró tajante: “Reitero: decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no hacés también.” En los últimos días Gianinna fue protagonista de un nuevo enojo con Instagram debido a que la cuenta de su hijo Benjamín Agüero Maradona continúa abierta pero el niño sigue sin poder usarla debido a que no cumple con la edad requerida por la red social para formar parte. Sin embargo otras cuentas falsas, denunciada por ella, todavía están abiertas y publicando como si se tratara de su hijo.