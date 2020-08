La separación entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se conoció hace casi ya dos meses. El conductor daba a conocer la noticia por medio de su cuenta de Instagram y dejaba a todo el mundo del espectáculo conmocionado con la noticia. Desde entonces, han surgido varias versiones sobre el presente de esta relación. Pero en el último tiempo, late fuerte la posibilidad de una reconciliación entre ellos. Luego de tantos dichos, la empresaria brindó sus palabras sobre su reconciliación con Marcelo Tienelli y dijo: “Es un proceso que estamos transitando.”

El periodista encargado de confirmar el regreso de esta historia de amor que vivimos desde nuestras casas durante 8 años, fue Luis Ventura, que expresó que el conductor no quería ser visto por los vecinos y recorria de manera silenciosa los 14 pisos que los separaban de Guillermina Valdés, ya que, ambos, viven en el mismo edificio. A raíz de esto muchísimos programas y portales del mundo de la farándula se hicieron eco de esta noticia.

En este marco, en el programa “Fantino a la Tarde” donde Ventura contó la novedad, llevaron a un psicoanalista para que analizara la posible vuelta entre el conductor y la empresaria de cosméticos. “Si te vas a reconciliar con alguien tenés que pactar que eso quedó enterrado y no puede ser motivo de reproche” manifestó Luis Gratch en el programa y luego, la filmación llegó a manos de la modelo tantos dichos desataron su furia, motivo por el cual hizo su descargo por medio de Twitter.

“Alguien me compartió esto. No suelo hablar de este tema, ni escuchar todo lo que dicen, pero quiero decir que la ciencia ficción llega a lugares insospechados, más en esta cuarentena. igual no me enojo, nunca, los quiero y cuidense” comenzó diciendo la modelo en la red social del pajaríto. Luego, citó algunos tweets de usuarios que se sumaban a su pensamiento y criticaban esta entrevista particular que realizaron en canal América para hablar de una ruptura, abordándola desde una cuestión psiquiatrica.

Finalmente, por medio de la misma red social, la ex de Marcelo Tinelli habló de la situación actual que existe entre ambos: “Nunca desmentí nuestra reconciliación, porque es un proceso que estamos transitando. Solo comenté que eran muy lejanas las teorías que se estaban manejando con respecto a la realidad. gracias” mientras tanto, Valdés ha ocupado su tiempo en pandemia para enfocarse en su trabajo y lanzó a la venta nuevas productos de su línea de cosmética.