Hace unos días comenzó a circular una foto de Laurita Fernández con Nicolás Cabré caminando por el barrio de Pilar. Enseguida se creyó que la pareja se habría reconciliado. Sin embargo, la bailarina lo negó en Los ángeles de la mañana. No obstante, a Jorge Rial se le ocurrió una teoría sobre por qué se reencontraron, y lanzó una fuerte acusación contra la conductora del Cantando 2020.

Durante el ciclo de Intrusos del martes, los panelistas comenzaron a comentar la foto que se filtró de los famosos. Rodrigo Lussich realizó una picante afirmación: “Esa foto no es casual, salieron para que los fotografíen. Es todo turbio”. Sin embargo, Jorge fue más allá y arremetió con todo: “¿Sabés que es lo que me hace ruido de tu teoría (dirigiéndose a Lussich)? Es que el otro es Cabré. Por ahí se domesticó”.

“Cabré no es partícipe necesario, por ahí puede ser una víctima de esto. Le dijo ‘mi amor, vamos a ver la casita de nuestros sueños’, y se la mandó a guardar. O sea, ¿ella armó todo esto y ahora él se ve como un pelot…?”, continuó filoso Rial ante el aval de sus panelistas. Y agregó: “No lo trato de bolu… a Cabré, sino que no lo veo haciendo toda una puesta en escena para que no se hable de otra cosa”.

En una entrevista para LAM, Laurita negó haberse reconciliado con el actor, pero dejó abierta la posibilidad de regresar en algún momento. Por lo que sobre eso, Jorge sentenció: “Si con una pareja tenés una casa y no tenes hijos, no estás casado ni nada, cuando te separás esa casa la vendés. Ya volvieron. Ella es una negadora serial, y él directamente es un serial, hace todo en serie”.

Asimismo, Jorge Rial aprovechó la temática para tirarle un último palito a la bailarina. Guido Záffora aseguró que estuvo hablando con la conductora del Cantando 2020 hasta las dos de la mañana. Por lo que al escuchar eso, el periodista disparó: “¿En serio? Yo hablaba con ella cuando estaba con Fede Bal, que era más humana”. Parece que actualmente, la relación entre los mediáticos no es la mejor.