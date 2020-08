Desde que comenzó a reemplazar a Mirtha Legrand, Juana Viale no se guarda nada. Sin filtro, la actriz critica continuamente al gobierno actual, lo que le generó muchas críticas por parte de periodistas y usuarios de las redes sociales. No obstante, a la conductora no parece afectarle mucho y hace unos días reveló que no le teme al Covid-19, y criticó a Alberto Fernández.

Juana participó en una entrevista con “Verdad Consecuencia” en TN, y habló de todo. Allí, la actriz declaró: “No le tengo miedo al Covid-19. Nos vamos a contagiar muchos, no podemos esquivar las balas. Me parece que tenemos que aprender a armar protocolos para vivir con él. No podemos seguir pretendiendo que no nos va a llegar, nos va a llegar a todos”. A su vez, la modelo aseguró que “los argentinos se portaron muy bien”.

Y sobre eso, Viale agregó: “A veces el mundo no puede seguir detenido, hay que pensar en protocolos para poder ejercer la libertad. La libertad de trabajo, de opinión, de ejercer las artes, los actores, los músicos…”. Asimismo, la conductora reveló que sus hijos están enojados con ella porque puede salir y ellos no. Sin embargo, en otra ocasión Juanita dijo que quiere volver a actuar, y espera no tener que conducir el programa en la temporada de verano.

Al mismo tiempo, Juana arremetió con todo contra el presidente en La noche de Mirtha. Al debatir con sus invitados sobre la actualidad nacional, la actriz comenzó a decir: “Yo creo que la Justicia últimamente está muy…”, pero enseguida se cayó y aclaró entre risas: “Me iba a ir de boca ya”. No obstante, continuó como si nada y lanzó filosa: “A veces siento que la Justicia es muy cobarde. Somos muchos los argentinos que luchamos por un país mejor. Todos los que tienen que estar adentro salieron”.

Luego, Juana Viale reflexionó indignada: “A los argentinos nos están matando, nos están matando de hambre y están matando a la clase media. No se puede ir a trabajar”. Y finalmente, al hablar sobre la expropiación de Vicentín, sentenció: “A veces el presidente parece más un vocero que la persona que toma decisiones. Alberto me gusta mucho, pero no me gusta de Alberto es lo que viene atrás. Voté a Macri la última vez y lo volería a elegir”.