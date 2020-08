El canal televisivo Net Tv, hizo un movimiento en la grilla de su programación y el programa “Tarde pero temprano” que conducía Diego Ramos, quedó fuera de la programación del canal. Luego de su ciclo, venía el de Pampita Ardohain, por lo cual, ahora, la modelo, tomó también el horario que quedó vacío debido a esta despedida. El magazione Pampita Online comenzaba a las 18 pero ahora va de 17 a 19. Algunos rumores indicaban que la conductora estaba detrás de este asunto y ella se encargó de defenderse al aire, luego de ser acusada de ser la responsable del final del ciclo.

“Quiero aclarar que yo no tengo nada que ver con el ciclo de Diego Ramos. ¡Por favor, se los pido! ¡Quién va a pedir eso! Somos todos empleados, nos van moviendo las fichas” manifestó la conductora cuando uno de sus colegas de panel le dio pie para hablar del tema. Al parecer, el interés del canal es poner un noticiero en el horario que antes tenía Pampita, ya que hasta el momento no contaban con ningún formato de este estilo.

“Cómo le voy a quitar a Diego Ramos su programa, nunca se me ocurriría” aseguró la modelo. Hace una semana atrás, el exconductor de Tarde pero Temprano habló con la revista Paparazzi y dejó totalmente en claro que esto no tenía que ver con Carolina y manifestó tener buena onda con el show de Ardohain y toda su gente. “No es mi programa, es un programa del canal. Quieren poner un noticiero en el canal, que no tiene. Entonces, no hay lugar entre las tiras, el noticiero, qué se yo. Pero sí, obvio, está todo bien” dijo Ramos.

El nuevo producto de Net Tv salió al aire por primera vez este lunes a partir de ls 19 con la conducción de Jairo Straccia, Ursula Ures Poreda, Florencia Ballarino y Agustina Fonte. Bajo el slogan “llega a la televisión abierta un periodista sin grietas” salió al aire este noticiero que tiene como nombre: “Reperfilar.” Desde las redes sociales de Net se leestá haciendo mucha promoción a este nuevo producto para que los seguidores se sumen a ver esta nueva apuesta.

Por su parte, el ciclo de Pampita Online es un magazine donde se tratan diversos temas de actualidad y noticias del mundo del espectáculo y la farándula. La conductora cuenta con un gran panel que la acompaña para debatir los temas más interesantes. También cuenta con variedad de entrevistados, de diversos ámbitos que se suman al living de la top model para contestar todas las preguntas y compartir un gran momento junto a la esposa de Roberto García Moritán.