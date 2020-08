A pesar de los nervios que manifestó desde que comenzó el Cantando 2020, Lizardo Ponce superó la primer ronda y en la segunda obtuvo un puntaje que podría salvarlo de ir al duelo. El influencer interpretó “La Cobra”, el hit de Jimena Barón, y se olvidó la letra apenas comenzó. Por suerte para él, el jurado se lo tomó bastante bien. Sin embargo, el periodista reveló qué le dijo la autora de la canción luego del incidente que vivió en el certamen.

“Yo les agradezco de verdad al jurado, porque fue muy frustrante para mí lo que pasó . Estaba mi compañera, la veía a mi coach…”, comenzó a relatar Lizardo. Por lo que Ángel De Brito quiso saber qué le dijo la intérprete original de la canción. “Jimena estaba nerviosa antes, me mandaba mensajes y lo estaba viendo al programa. Y cuando terminó me envió un mensaje y me dijo ‘bueno, ya está, son cosas que pasan'”, explicó el influencer.

Y a continuación agregó: “También me dijo que ‘La Cobra’ era una canción difícil de hacer. Pero estaba contenta, me dijo ‘hiciste lo que pudiste y te salió bien, quedó contenta”. Santi Maratea también se encontraba en Los ángeles de la mañana y no logró contener la risa al escuchar lo que contaba Ponce. Días antes de cantar por segunda vez, el periodista contó que Jimena lo ayudó mucho, lo orientó y le dijo que “no se deje afectar por los comentarios malos”.

En la gala del viernes pasado, Lizardo obtuvo 20 puntos por lo que podría pasar a la siguiente ronda sin realizar el duelo. En caso de que sea así, el influencer cantará “Loquita” de Marama, puesto que el próximo ritmo es cumbia. A su vez, el instagramer hizo las paces con Nacha Guevara, luego de que la actriz casi lo haga llorar con su devolución en su debut. “Para mí, todo esto fue un error. Estás muy enfocado en tu ego”, le lanzó la diva.

Sin embargo, el día que cantó “La Cobra”, Lizardo Ponce contó en vivo que tuvo una profunda charla con Nacha y pudieron generar un mejor vínculo. “El se acercó y estaba con el tapabocas puesto. Entonces lo pude mirar a los ojos y vi algo que me resultó verdadero y le hablé a esa parte de él, que yo insisto que la tiene. Fue un lindo momento”, detalló la miembro del jurado.