Este fin de semana se comenzó a correr el rumor de More Rial, la hija de Jorge Rial, se habría contagiado de coronavirus. Luego, Ángel de Brito se comunicó con ella para saber si esta iinformación era cierta. Si bien ese día la joven no pudo salir al aire de los Ángeles de la Mañana, el magazine de Canal Trece, si le mandó al conductor la fotografía de su estudio para que confirmara que el resultado era negativo. Hoy, la mamá de Francesco habló con él y dio todas las declaraciones de como esta viviendo la cuarentena y brindó los datos de su hisopado.

“Todo el mundo sabe que mi papá es paciente de riesgo porque tiene presión alta, stent y demás. Y es grande” comenzó diciendo la joven, “No le digas viejo que no le va a gustar. No empecemos mal la nota. Tuvo un problema con un stent que por suerte salió bien” manifestó de Brito. “Él es paciente de riesgo por el stent” prosiguió diciendo More Rial. Se lo considera de riesgo por ende tampoco estaba yendo a trabajar y se estaba cuidando un montón” explicó la hija de Jorge.

Sobre esto quiso saber más Ángel y Morena continuó diciendo: “Sí, se está cuidando un montón entonces yo me estoy haciendo un chequeo cada quince días por las dudas. Más que nada para llevar tranquilidad también a la familia del papá de mi hijo.” Sobre el lugar en donde se encuentra pasando la cuarentena, la ex de Facundo Ambrosini dijo que actualmente está en la casa de una amiga, como le había explicado al conductor en el comienzo de la semana cuando envió el resultado de su exámen de coronavirus.

“Estamos aislados. Estamos diez días acá, después vamos diez días a mi casa” contó la joven. “¿Eso te lo recomendaron cuando te hicieron el hisopado?” le consultó de Brito. “No, no. Como es una casa en un country dijimos: ya fue, nos vamos para ahí para estar más tranquis” prosiguió la cantante, que ante la inquietud de Ángel por saber cuál fue el motivo que la llevó a mudarse en medio de la cuarentena la hermana de Rochi Rial le dijo: “Nos aburrimos de tanto encierro. Yo vivo en Capital y no quiero llevar al nene al parque porque es un riesgo.”

En cuanto a la aparición de este rumor sobre un posible contagio la joven expresó: “Yo subí una foto que decía cuarentena mude y cuando lo puse así todos empezaron a decir si tenia coronavirus” y finalmente, para cerrar la entrevista, las angelitas quisieron saber si More tenía miedo del virus y manifestó: “Si, como todos, más que nada por mi nene. No lo quiero ver con tos ni con nada, también por mi papá. Estoy re bien, igual el papá habla mucho con nuestro hijo. Él está en Córdoba y lo extraña, todos los días hacemos videollamada”