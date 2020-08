En las últimas semanas Moria Casán fue protagonista de varias peleas y polémicas. La One enfrentó a Laurita Fernández por su rol como conductora del Cantando 2020. Luego, se enojó con la producción del certamen por no respetar su contrato. Y por último, defenestró a Jorge Rial. Sin embargo, esta vez la historia es otra. La diva defendió a Pilar Smith tras sus acusaciones contra Mauro Viale.

Hace unos días, la periodista publicó una foto de la época en que trabajaba con Viale y estaba embarazada. Al ser consultada por La Nación, Smith reveló: “Fue un momento horrible que me tocó vivir,. Este hombre me trataba muy mal, me presionaba, me exigía cosas de muy mala manera. Simón nació en diciembre de 2003, con muy bajo peso. De hecho las últimas cuatro semanas me mandaron a hacer reposo porque estaba tan nerviosa trabajando con este hombre, que el bebé no crecía”. Al leer la nota, Moria esto decidió ponerse de su lado.

“Te banco @Pilarsmith, visibilizar en cualquier tiempo está bueno y no acredito que en la lista estén (Analía) Franchín y (Nancy) Pazos, mujeres fuertes y gladiadoras. Parece que tener analista a mano en este caso no dió resultado…”, escribió Casán en su cuenta de Twitter. Esto último lo dijo en alusión a los dichos de Pilar. En una entrevista para CNN Radio, la periodista le confesó a Ángel De Brito: “Nancy Pazos y Analía Franchín también habían contado que las había maltratado y hablaron mal de Mauro”.

Horas más tarde, Smith le replicó a Moria en la red social del pajarito: “Sos un amor! Gracias! Siempre hermosas actitudes hacia mí”. Y no sólo fueron mujeres las que criticaron la manera de tratar a las personas de Mauro. Al ver la publicación de La One, Santiago Riva Roy, un periodista que trabaja en Crónica TV, avaló los dichos de Pilar: “Sigue siendo igual, tuve la desgracia de trabajar para él durante algunas semanas hace tres años. Obviamente renuncié”.

La semana anterior, Moria Casán protagonizó un fuerte cruce con su amiga, o ex amiga, Nacha Guevara en el Cantando 2020. La lengua karateka se burló de sus devoluciones. “Me da risa los Harvard de la masterclass que empieza en la punta (con Nacha) Nacha da una devolución como desde lo interno. Habla de la vida, la transferencia, el triunfo, el fracaso, todo”, lanzó filosa La One haciendo enfurecer a su compañera del jurado.