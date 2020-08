Yanina Latorre quedó en el medio del fuego cruzado entre Mica Viciconte, Nicole Neumann y Fabián Cubero, cuando, la top model le llamó para contarle su verdad sobre toda la pelea que existía entre ella y su ex. La angelita contó todos los detalles de este enfrentamiento en Los Ángeles de la Mañana y hasta aseguró que Nicole le habló de una denuncia hacia Micaela por el maltrato a sus hijas. Luego de esto, Viciconte le respondió a la rubia en “El Show del Problema” donde manifestó que no puede hablar debido a la cautelar que les puso Neumann a ella y a su novio. Ahora, Yanina arremetió nuevamente contra Mica y ella se la devolvió.

“Yanina Latorre se quedó todavía con la contestación para Mica Viciconte, ya te habías olvidado vos. ¿Qué pasa con Mica, te habló a cámara, decía Yanina, vos porque no tenés una cautelar, no entendés nada” comenzó diciendo Ángel de Brito para darle pie a la panelista para que le respondiera a la ex chica combate. “Mirá, yo ayer le contesté un poquito acá. Yo entiendo todo Mica, yo doy información. Yo creo que lo que vos hacés es hablar por la boca de tu novio. La cautelar la tienen vos y tu novio, que lo que hacen, como no pueden hablar públicamente, filtran y le dicen a Cinthia Fernández, que con todo el amor del mundo…” manifestó la angelita.

“¿Cinthia es la vocera?” la interrumpió Ángel. “No entiende nada Cinthia Fernández, nada. Ayer casi la llamo y digo me meto en un quilombo al pedo. Y aparte otra cosa, Magaldi rey, que habías dicho que no te gustaba Tinelli, el quilombo, la llevada, la traída, que te fuiste de Ideas del Sur de un día para el otro, no sé qué, no me llamen más. Ayer todo el día llamándome para que cuando terminara LAM les diera media hora. Pero vos te pensás que yo le voy a dar una nota a Magaldi para enfrentarme a Mica Viciconte?” prosiguió diciendo la esposa de Diego Latorre.

“¿Y por qué no?” quiso saber el conductor. “Y por qué me voy a poner a pelear con Mica si yo considero que Mica tiene que dejar de hablar de este tema. Ella es la que se está metiendo en un lugar…Se lo explico por acá, pásenle el tape, que nos ve más gente” manifestó la rubia. En ese momento, llegó un móvil de la mano de Maite Peñoñori con la palabra de Mica Viciconte que le devolvió los dichos a Yanina. “No estoy enojada, me llegó recién que habló un poquito, no sé qué habló, ahora lo voy a ver y seguramente le voy a contestar hoy en El show del problema. Pero atacar a mi novio, ¿soy boluda yo? ¿Ella vive en mi casa? No. Ahora le voy a pasar toda la información a mi papá y que mi papá salga, es lo mismo, hay otras verdades” expresó la novia de Poroto Cubero.

“Ustedes se enteraron un montón de cosas el otro día que yo no las conté, y que llegaron a mí, y no las voy a contar. No me interesa, me abrí, me abrí de esto, por el momento no me está haciendo bien, no me copa, no me divierte. Y a Yanina nada, ojalá algún día la pueda ver ya que tiene tanta información. Primero que no necesito vocera, si yo pudiese hablar hablaría yo porque yo sé la verdad, yo sé lo que pasa, per tengo una cautelar y no quiero hablar, no tengo ganas de hablar” cerró diciendo la joven.

En medio de esta pelea, quedó Cinthia Fernández, colega de Viciconte, que no se quedó atrás y le respondió a su excompañera de panel sobre sus dichos. “Entiendo TODO, aprendí con los mejores (uds). Pero tanto Nicole como Fabián cometen errores. Lo único que defiendo es que esta mal que la culpen a Mica por todo. Que se hagan cargo ellos que son padres en común de lo q ueexponen o no. Hay que hacerse cargo” cerró diciendo la joven.