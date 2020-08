Desde que se conocio que Nicole Neumann tenía coronavirus, la top model se vió en el ojo de la tormenta y fue duramente criticada por muchos de sus colegas y también por la gente en las redes sociales debido a algunos de sus dichos y declaraciones. Sin embargo, de este eposidio tan espantoso que le tocó vivir a la mamá de Allegra, Sienna e Indiana, salió algo bueno. Pampita con quien tenía una muy mala relación desde los comienzos de ambas como modelos salió a defenderla. Ya recuperada y desde el piso de “Nosotros a la mañana”, programa donde trabaja Nicole, la top model aprovechó para agradecerle.

La primer defensa de Carolina hacia Nicole Neumann se dio cuando todos apuntaban a que Fabián Cubero, su ex pareja y padre de las hijas de Neumann no quería acercarse a la casa de la panelista por miedo a contagiarse y que ella necesitaba ayuda con las nenas. Más que nada con las dos que estaban sanas, ya que su hija mayor también dio positivo de covid-19. Nicole contó que le escribió a Cubero y él no le respondió en ningún momento, motivo por el cual decidió escribirle a Mica Viciconte, pero tampoco recibió respuesta. Ante esto, Pampita le dedicó un tajante mensaje al papá de las nenas y habló de las diversas formas en las que podría brindarle apoyo a sus hijas en este momento tan difícil sin tener que tener contacto físico con ellas.

Luego, Nicolás Magaldi, conductor de “El Show del Problema” programa donde trabaja Micaela y donde se conoció la primicia sobre el contagio de Neumann, fue entrevistado en Pampita Online y se vivió un tenso momento entre la conductora y él, ya que lo desafió con cada una de sus preguntas para saber si en realidad o no la información venía del entorno de la novia de Poroto Cubero. Este video fue puesto al aire del programa del Pollo Álvarez y fue el momento en que Niki le agradeció.

Ella pasó por un montón de situaciones personales súper fuertes y creo que desde ese lugar me supo entender, se supo poner en mis pantalones, en mis zapatos, y supo entenderme como mamá y como mujer: cómo es lidiar con tantos chiquitos y con cosas de salud.Quiero agradecerle a Pampita la empatía conmigo, esto de entenderme como mamá y como mujer, pasando una enfermedad sola, con tres criaturas. Gracias” cerró diciendo en su descargo.

Además, contó porqué motivo no puede creer que la información del test positivo no saliera del entorno de su exmarido: “Creo que se está subestimando a la gente. El dato específico de quién de mis hijas no se quiso hisopar, cuál dio positiva y cuál negativa lo sabíamos únicamente mi médico, el médico de mis hijas, el papá, mi mamá y mis mejores amigas que no son del medio. No había muchos lugares para que la información acceda a ese programa.”