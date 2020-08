En la localidad de Hualfín los vecinos están preocupados por la construcción de casas arriba de los canales. Estos son vitales para la producción y no pueden ser obstruidos. Los mismos deben estar libres hacia los costados para que funcionen de manera correcta. A pesar de que hay una normativa que impide esto, las autoridades no reaccionan. Además, el Juez de Paz, que tendría que actuar, se hace el desentendido y deja que todo siga de la misma manera.

Esto tiene una directa relación con la producción de Hualfín, ya que los productores hacen usos de estos canales para poder producir de manera adecuada. Por esta razón, desde hace varios años se sancionó una ley para evitar la edificación encima de estos ductos. La normativa se sancionó justamente para supervisar el buen funcionamiento de los mismos. La obstrucción genera en muchas ocasiones la disputa entre los vecinos.

Esto se da porque a veces un regante tiene que esperar la autorización de un vecino para poder hacer uso del agua para su producción. Esta situación no se da solo en Hualfín, podemos tomar como ejemplo lo que sucede en El Rodeo. En esa localidad, hay una legislación en la que sé específica que no se puede construir en terrenos inundables. A pesar de esto, muchos propietarios deciden hacer caso omiso en la cara del propio municipio y poniendo en riesgo su propia vida.

La situación se torna un problema social. Mientras unos vecinos respetan al pie de la letra la normativa vigente, otros siguen construyendo encima de los canales sin que nadie les diga nada y haciendo caso omiso a la normativa vigente. En el caso de Hualfín afecta directamente a la producción. El municipio tendría que hacer cumplir la ley, pero por el momento no dio ninguna respuesta. Hasta parece que lo hace adrede para mantener el clientelismo político, ya que tener un trabajo propio le da independencia a la gente.

A su vez, en esta localidad se ve claramente como la Justicia sigue sin funcionar. En el Hualfín no hay fiscalías, y por lo tanto la única persona que podría actuar ese el Juez de Paz. Pero este no tiene ni el secundario completo y no presta atención a estas situaciones que afectan a la producción. El gobierno provincial debería hacer algo para cambiar a los Jueces de Paz y en su lugar poner fiscales capacitados para resolver los problemas de la población.