Según el sitio de marketing TubularInsights, cada minuto se suben 500 horas de vídeo a YouTube. Con tanta competencia, conseguir destacar puede resultar complicado. Pero en este caso, el canal de Youtube mexicano Xpress TV, el cual cuenta con casi 13 millones de suscriptores, ha logrado ser número uno en tendencias en la plataforma. ¿Cómo lo ha logrado? Todo gracias a un nuevo video titulado “30 cosas que no te enseñan en la escuela”.

Aunque no exista una varita mágica capaz de garantizar el éxito de un video, siempre es importante crear contenido atractivo y original. En este caso, el youtuber mexicano ha sabido hacerse un lugar la red social gracias a sus contenido de curiosidades. Entre sus videos más populares se encuentran: “10 apuestas que siempre ganarás” y “10 juegos mentales que te pondrán a pensar”, los cuales han obtenido más de 25 millones de reproducciones cada uno.

En el video “30 cosas que no te enseñan en la escuela”, Xpress TV enumera diversos datos curiosos sobre animales, personajes famosos históricos, palabras extrañas, costumbres en otras partes del mundo, entre otro temas. Como por ejemplo, que “el soldado más alto de la Segunda Guerra Mundial” se llamó Jakob Nakken y medía 2 metros y 21 centímetros.

Algunas de las curiosidades que menciona “30 cosas que no te enseñan en la escuela”

“El funcionamiento de las letrinas en tiempos medievales era el siguiente: consistían de un pozo que se construían muralla abajo. Tenían muy mal olor y eran muy frías, ya que daban directo al exterior. Existían las letrinas techadas también para evitar que el excremento cayera sobre el castillo. Las belugas poseen un órgano llamado melón localizado en su frente compuesto en su mayoría por ácidos grasos, esto les ayuda en la ecolocalización. Mel Blanc, quien hizo la voz de Bugs Bunny, tiene escrita en su tumba la frase “eso es todo amigos” en inglés”.

“La koumponofobia es el miedo a los botones. Se cree que Steve Jobs la sufría y por eso no usaba camisas abotonadas y prefería cuellos de tortuga. Se cree también que esta es la razón por la cual los productos de la marca Apple no tienen botones. En Estados Unidos existe una pareja que a menudo no puede entrar a sitios web ni completar formularios debido a su apellido, Null. Esto se debe a que el código de muchas páginas de internet usan la palabra null (nulo en español) para indicar que un campo de nombre está vacío”.