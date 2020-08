Desde que apareció el Covid-19, se encuentra en investigación. Semana tras semana se conoce nueva información sobre la enfermedad. La misma Organización Mundial de la Salud debió cambiar su discurso varias veces debido a los nuevos descubrimientos. Al principio, hubo muy pocos contagios en los chicos, pero con el regreso a las escuelas aumentaron. Es por ello que hay que tener cuidado y saber diferenciar los síntomas de Coronavirus en niños.

Apenas comenzaron a aumentar los casos de Coronavirus, en muchos países se decidió cerrar las escuelas y hacer que los jóvenes tengan clases online desde sus casas, como una forma de prevención. Sin embargo, en algunas partes del mundo en donde el auge de la pandemia ya concluyó, decidieron reabrir las escuelas. En un momento donde todo es prueba y error, parece que la apertura de las instituciones en algunos países fue para peor.

La CNN habló al respecto con el vicepresidente de la Comisión de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría. “Ya hemos tenido 90 muertes de niños en Estados Unidos, en solo unos pocos meses. No es justo decir que este virus es completamente benigno en los niños”, explicó el Dr. Sean O’Leary. A su vez, ha habido un aumento del 90% en el número de casos de Coronavirus entre los niños estadounidenses.

Por un lado, el vicepresidente habló sobre los síntomas que perciben los niños cuando tienen Coronavirus. “Si se observa la larga lista de síntomas potenciales, congestión; tos; fiebre y pérdida del sentido del olfato, todos pueden ocurrir tanto en adultos como en niños”, detalló O’Leary. Por el otro, el médico pediatra Daniel Cohen mencionó otros signos que pueden ser importantes para detectar el contagio.

Algunos de ellos son la dificultad para respirar; una erupción, especialmente una que se extiende rápidamente; falta de energía y problemas para mantener despierto a un niño. Por último, Cohen dio una recomendación para aquellos padres que detectan algún síntoma de Coronavirus. “Es muy importante informarle al médico de inmediato si realmente no puedes hacer que se levanten, si se quedan dormidos todo el tiempo y simplemente están agotados, si no beben, no comen, las actividades de la vida diaria”.