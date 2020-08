Hace ya casi dos semanas, Jorge Rial volvió a trabajar desde el piso de Intrusos. Tras varios meses conduciendo el programa desde su casa para prevenir un posible contagio de Covid-19, el mediático decidió regresar a América TV y explicó que se le hacía muy difícil trabajar con los problemas técnicos que se le presentaban. Sin embargo, el miércoles faltó al ciclo y Adrián Pallares explicó la razón por la que se ausentó su compañero: “Requerían su atención”.

En la edición del día miércoles, Rial no asistió a Intrusos y generó toda clase de especulaciones. Muchos creyeron que se podría haber contagiado Coronavirus. No obstante, Pallares, quien lo remplazó en la conducción, dejó en claro que su ausencia no se encuentra relacionada con la pandemia. “¿Qué pasó hoy dirán? No pasó nada, está todo bien”, aseguró el periodista.

A continuación, Adrián agregó: “Jorge tuvo que quedarse en su casa haciendo unas cosas que requerían de su atención. Así que seguramente Jorge va a estar mañana con nosotros, pero estamos todos bien de salud. Todos tranquilos. Son momentos complicados, así que bien vale aclararlo”. Y con esos dichos eliminó cualquier tipo de sospechas. Seguramente hoy el conductor se explaye acerca de las razones.

La semana anterior, el primer día que Rial regresó a la conducción, ya protagonizó una polémica junto a Nicole Neumann. El pasado lunes, la modelo reveló a los medios, que dio positivo en el test de Covid-19, pero aclaró que se encontraba transitándolo asintomática. Asimismo, la mediática detalló que su empleada doméstica la habría contagiado, y luego la envió a un centro de aislamiento, lo que provocó un gran repudio en las redes sociales.

Ni lento ni perezoso, Jorge Rial salió al cruce y la defenestró. “Lamentablemente le tocó (contagiarse) a alguien que militó fervientemente con los grupos antivacunas y cuestionó públicamente el virus. Hoy dijo ‘yo tomaba espirulina y jengibre y con eso pensé que…’, y no. La decían la ‘falsa pandemia’ y, lamentablemente, el virus demuestra que existe”, sentenció el periodista.