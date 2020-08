Ya transcurrieron varios meses desde que Flor Vigna y Nico Occhiato decidieron terminar con el noviazgo. La actriz tuvo otro novio en el medio, pero no funcionó. Por lo que tras varios idas y vueltas, la bailarina dejó en claro que terminaron en una relación de amigos. Sin embargo, el día miércoles aparecieron unas fotos que comprometen a la expareja, y deja abierta la opción de una posible reconciliación.

En la tarde de ayer, Ángel De Brito publicó en Twitter dos fotos que subieron los mismos protagonistas a sus respectivas cuentas de Instagram en donde se los veía con el mismo buzo. El primero que compartió la imagen para promocionar la prenda fue Occhiato. Sin embargo, luego Flor subió otra con la misma vestimenta y la terminó borrando. Seguramente se percató del detalle.

Algunos usuarios de las redes especularon que la pareja se habría reconciliado, y otros aseguraron que es una estrategia de la marca para obtener mayor publicidad. No obstante, finalmente Vigna rompió el silencio y dio su versión de la historia a Ciudad. “Me estoy enterando por ustedes. Yo me compré ese buzo y sé que Nico trabaja con esa marca, así que no sé qué decirte de él. Ese buzo es mío”, explicó la bailarina.

A continuación, Flor sentenció: “La última vez que hablé con él fue cuando salimos en vivo para su programa de El Nuevey después hemos hablado alguna vez porque quedamos con toda la buena onda del mundo. Con todo esto de la cuarentena no lo crucé jamás. No tenemos mala onda, ni nada. Quedó todo muy bien”. Por su parte, Nico Occhiato por el momento no realizó ninguna declaración.

Sin embargo, hace unos días se filtró otra información por parte de Nico. Vicky Braier, la panelista de Bendita, se percató de un detalle al ver el celular de Occhiato. “Ayer en el Twitch de Nico Occhiato se le escapó y se vio su WhatsApp Web”, comenzó a relatar. Y luego, reveló cómo la tiene agendada el conductor a la actriz: “‘Flor Vigna la única e inigualable’. Esa intensidad. No me quiero imaginar cómo lo tiene agendado ella”.