El delegado de ATE Recreo, José Herrera, emitió un comunicado hoy en referencia a la situación que viven los trabajadores municipales de esta localidad. Herrera explicó que a nivel nacional, provincial y seccional se trató ayer sobre la decisión de los cesanteados de iniciar huelga de hambre. Desde el sindicato aseguran que están tratando de contener a estas personas para que no comiencen con la huelga de hambre, a pesar de la situación insostenible.

El delegado de ATE Recreo afirmó que están en la espera de una respuesta de la intendencia y del Gobierno de la Provincia para que los damnificados no atenten contra su vida. Asimismo anunció que hasta el próximo martes mantendrán la medida en pausa y en busca de una resolución inmediata por parte de los funcionarios. Hace más de siete meses que no existe solución para estas familias.

Estas familias vienen reclamando sus derechos como trabajadores que merecen pertenecer a la planta permanente por su labor. “Por eso le pedimos a las autoridades que por favor den una solución”, remarca Herrera. A lo que agregó: “Nosotros como dirigentes de ATE ponemos todo pero no alcanza porque acá debería haber una respuesta inmediatamente por parte del Gobierno.

Por eso le pedimos que traten de solucionar urgente”. Por su parte, el intendente Luis Polti, peronista que llegó de la mano del gobernador Raúl Jalil, hasta el momento no hizo más que reprimir a través de la Policía en esta historia. El momento implica, no solamente que van varios meses sin trabajo para las personas de Recreo, sino también que siguen en actividad.

La realidad es que todavía llegan los recibos de sueldos a cada uno pero el dinero no, es decir que indefectiblemente esa plata queda para el municipio. “Que Dios y la Virgen nos ayuden y que todos podamos tener la paz social que nos merecemos de una vez por todas. ¡Por favor, ayuda!”, remató el representante de ATE seccional Recreo en comunicación con El Aconquija. Si la solución no llega hasta el martes, no habrá acción que frene la decisión de la huelga de hambre.