Una polémica se desató por la entrega de viviendas en Tinogasta. La gente sostiene que falta transparencia y que se quiere hacer un acto a escondidas en la municipalidad porque fueron adjudicadas sobre todo por compromisos políticos cuando hay familias que realmente lo necesitan y hace rato que esperan. Las casas se construyeron en un terreno detrás de Gendarmería. Se espera la presencia del Gobernador Raúl Jalil y no se descarta una protesta en pandemia.

La emergencia sanitaria da para todo. En esta entrega de viviendas no se publicitó como corresponde el listado de los beneficiarios ni tampoco existen mecanismos para impugnar las injusticias que denuncian personas que se quedaron afuera cuando ya se estaban adjudicadas. Como si fuera poco y como confirmando las irregularidades, el trámite administrativo y la entrega de llaves se harán en un acto cerrado en una oficina de la municipalidad esta tarde.

Las quejas giran en torno a familiares y contactos relacionados con el viceintendente de Tinogasta, Daniello Cerezo. Entienden que sacaron del listado -que nunca tuvo la publicidad que correspondía sino que trasciende con el paso de las horas- a vecinos que se lo merecían. Por ejemplo tuvo enorme repercusión, una casa adaptada para una joven discapacitada que al final fue dejada de lado para entregársela a otra persona que no tiene discapacitados en la familia. Casa 21.

La felicidad se transformó en decepción porque en el medio hubo un manoseo. Se promete transparencia en la entrega de viviendas desde siempre pero no se puede dejar de lado el compromiso político. Lo malo es acostumbrarse a las injusticias y que el Estado no le encuentre la vuelta a un tema tan sensible. Siempre la misma historia, se acomodan los parientes, amigos, amantes y familiares de los políticos de turno con el discurso de una transparencia que no tienen.

El lugar ya está custodiado por fuerzas de seguridad para perpetrar la injusticia. Además, lo más preocupante es que no hay cómo canalizar los reclamos de los vecinos por ningún organismo ni vía de comunicación oficial, lo que implica que la entrega de casas en Tinogasta se hace a la fuerza como reconociendo la falta de las autoridades al tiempo que censurando voces que ni siquiera puede decir hoy que son escuchadas.