Constantemente, Paula Chaves destaca el rol de su marido Pedro Alfonso como padre. Desde la llegada de Filipa la modelo ha mostrado los diversos momentos de adaptación y sobre todo a la hora del colecho, donde Pedro se encarga de llevarle todo a su mujer para que los tres chicos no se despierten. Ahora, la conductora de Bake Off Argentina escrachó a su marido por las historias de Instagram con un vestuario muy particular que causó mucha gracia en los fanáticos.

Al parecer, en todo este proceso de la llegada de Filipa, que ya cumplió a un mes, la pequeña no podía dormirse, por lo cual, Pedro, que se mantiene muy en contacto con sus fanáticos, había comentado esta situación con los internautas y decidió seguir el consejo de algunas de sus seguidores. El productor se vistió con uno de los vestidos de Paula Chaves para poder dormir a la beba y además lanzó un detalle más que tuvo en cuenta para probar esta técnica.

“¿Quién te dijo que te tenías que vestir con mi ropa?” le consultó Paula. “Un montón de gente. Yo leo y me dicen: ponete ropa de Pau” le contestó el papá de Olivia, Baltazar y Filipa mientras en la filmación se lo veía parado, sosteniendo a la bebé mientras la movía de un lado para el otro intentando que consiliara el sueño. Por su parte, el también se veía muy cansado. “Pero te podrías haber puesto una remera” le señaló Chaves mientras se reía.

“Y me puse el corpiño para que el vestido no quede tan holgado” agregó el productor, resaltando que había tenido en cuenta todos los detalles, generando la risa de su mujer ante la ocurrencia. Mientras de fondo de los videos se escuchaba a los dos hijos del matrimonio mientras jugaban. Sin dudas, Paula y Peter han formado una de las familias más queridas del espectáculo, incluso, hace varios días atrás, mucha gente se hizo eco de su festejo por los 10 años juntos.

Con un bello video, Pedro recordó la especial frase con la que rompió el hielo para poder hablar por primera vez con la modelo en la pistal del Bailando por un Sueño. Si bien todo comenzó en broma, poco a poco lograron acercarse y aquella historia que no parecía real terminó con un matrimonio de 10 años y con tres hijos de por medio. Los fanáticos no dejaron de saludarlos y manifestarles que los siguen desde el comienzo y que les alegra haber podido compartir tantos años junto a ellos.