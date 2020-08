Lo que parecía ser una buena noticia, la recuperación del Estadio del Bicentenario, por parte del Estado provincia, comienza ser un dolor de cabeza. No es para menos, los número no cierran y alguien iba a darse cuenta. Después de años de batallar judicialmente, la provincia consiguió que la empresa Capdevila, que hizo la obra, pague una indemnización. El problema reside en que es un quinto de lo que se exigió originalmente y no alcanza a papara pagar la obra.

“Se ha firmado un convenio con la empresa Capdevila, que se va a hacer cargo de un monto importante de recursos. Esto fue la semana pasada y ahora vamos a empezar a intervenir el estadio. Se trabajará en la demolición de algunos sectores del Estadio que están en ruinas y la inversión es de 113 millones de pesos para toda la obra”, señaló Eduardo Niederle, ministro de Infraestructura y Obras Civiles, y con ese anunció dejó en claro que gran parte del arreglo saldría del bolsillo de los catamarqueños.

En ese marco los diputados provincias por el radicalismo Víctor Luna, Genaro Contreras, Natalia Herrera, Rubén Herrera, Luis Lobo Vergara, Francisco Monti, Alejandro Páez y Tiago Puente, presentaron un pedido de informes. Quieren saber en qué consistirán los trabajos de reparación además pidieron un completo dossier, con la “fundamentación técnica de los trabajos a realizar”. No se detuvieron ahí, luego de las declaraciones del ministro, quieren saber cuánto le costará al erario la refuncionalización del estadio.

“De $257.000.000 que había reclamado inicialmente Fiscalía de Estado, transcurridos años de letargo del expediente, se llega sin demasiadas explicaciones, a un acuerdo por solo $43.000.000 y en cuotas, algo que se entiende no subsanará la reparación estructural de la obra”, reza el pedido de informes, donde se da cuenta que el arreglo fue bastante favorable a la empresa. También advirtieron que de no encontrar una respuesta satisfactoria, convocarán al recinto a los miembros del Poder Ejecutivo, que participaron del acuerdo.

Pero lo que más genera zozobra entre los parlamentarios locales es la presencia, como garante de las reparaciones del ministro Niederle. “Quien es ministro de Infraestructura fue director de la obra del Estadio Bicentenario, estamos metiendo el zorro en el gallinero”, señaló la diputada Juana Fernández. “Lo bueno –agregó- sería que Niederle, siendo director de obra cuando estuvo en construcción el Estadio, aclare cómo va a ser su rol aquí, quién va a ubicar, quién va a revisar, quién va a ser la persona indicada para poder transparentar los recursos catamarqueños”.