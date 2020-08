Durante un largo tiempo, Karina Jelinek permaneció al margen de lo mediático. Sin embargo, desde que se confirmó su participación en el Cantando 2020, la famosa protagoniza un escándalo tras otro. Hace unas semanas que se cruzó con Yanina Latorre, luego de que esta comunique que ella estaría en pareja con una mujer. Finalmente, la modelo se hartó y la confrontó: “Vos sos la que menos tenés que hablar”.

En la gala del miércoles a la noche, Karina interpretó “Una na”, el hit de Lali Espósito, y no le fue muy bien. El jurado criticó mucho su afinación, y terminó con sólo 11 puntos en total. Al ver la situación, Yanina la acusó a través de Twitter: “Karina no ensaya. Llega tarde. Injusto para los demas. Encima miente”. Enfurecida, la expareja de Leonardo Fariña lanzó filosa: “¿Vos sos la que menos tenés que hablar!”.

Y en esa misma línea continuó: “¡Si estoy tensa antes de venir es por todo lo que vos dijiste y que no quiero que me pregunten! ¡Nunca llegué tarde! ¡Siempre avisé que no venía temprano y solo directo al ensayo de piso! Así que no digas cualquier cosa, ¡siempre ensayo! #Callate”. A su vez, luego de su actuación en el Cantando 2020, Maite Peñoñori la esperó para hacerle una nota para LAM, pero Jelinek se negó.

No obstante, más tarde cuando se le pasó el enojo y la desilusión por lo mal que le fue en el certamen, Karina habló con la cronista. “Gracias por esperarme, fui al camarín porque estaba re triste. No estaba llorando, pero estaba indignada conmigo misma. Estaba mal conmigo, no con vos. Gracias por esperarme. Un beso a todos ahí, menos a Yanina”, explicó la mediática. Según detalló Ángel De Brito, hoy será el duelo, así que esperemos que la modelo no falte a los ensayos.

Por último, angustiada por el show que brindó en el certamen, Karina Jelinek le escribió a Lali Espósito en Twitter: “Perdón a @lalioficial, es solo un concurso y ya saben que no canto como ella! La admiro como a todos y gracias a su hermana #Ana que me vistió”. Por lo que hoy en LAM, De Brito habló con Lali y reveló que la actriz dijo que ama a la modelo, y que es “una bomba”. Karina por su parte le replicó: “Gracias, yo loveu más! Por eso elegí tu tema”.