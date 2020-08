Si hay algo que Graciela Alfano y Yanina Latorre tienen en común, es el poco filtro que tienen a la hora de decir las cosas y también que se animan a hablar de todo. En el programa que realiza hace poco Jey Mammon con su personaje “Estelita”, Alfano estuvo como invitada y habló de todo con el humorista. Entre los temas, aprovechó para pegarle a su ex colega de panel Yanina Latorre y la ninguneó diciendo: “Es un cuatro de copas.”

“No me llega ni a los talones, es una cuatro de copas y yo soy una estrella. Ojo que es una descripción, no una opinión. Una persona que hizo una carrera por ser la señora de alguien, no gastó tacos durante cincuenta años, obviamente” mencionó Grace al momento de hablar de algunos de sus enemigos. En esta charla que se vivió por la pantalla de canal América, la vedette manifestó que para no aburrirse durante la cuarentena, hace sexting por Telegram con algunos de sus pretendientes.

Y consultada sobre su estado de animo con la pandemia, expresó que si bien casi siempre está feliz, tiene algunos momentos de bajón emocional. Además contó que está pasando el aislamiento en compañia de su hijo mayor. Pero, ¿De donde viene la pelea entre Yanina Latorre y la ex de Matías Alé? el enfrentamiento se remonta a cuando ambas eran panelistas de Los Ángeles de la Mañana, el programa que conduce Ángel de Brito, donde las vimos pelearse en reiteradas oportunidades.

Tanto así, que Graciela decidió no renovar el contrato con el programa para no compartir más con la mujer de Diego Latorre. “Graciela es negadora, pobrecita y tiene un problema de las mujeres de antes, porque tiene casi 70 años, que piensa que todo es entre algodones. Un día se lo dijo mi mamá al aire. Tenés 70 años y estás acá peleando con Lourdes Sánchez que tiene 30. Se lo pasa maltratando” dijo la mamá de Lola Latorre en aquel entonces, explicando los motivos de la salida de Grace del programa.

“Es negadora. No le renovaron el contrato. Cada uno tiene un contrato y hay vacaciones. Hay gente que se las aceptan, como a ‘mua’ que yo me voy un mes de vacaciones y hay gente a la que no” manifestó Latorre. En cuanto al programa de Jey Mammon, se emite en la noche de canal América, pasada las 12:30 y por medio de la modalidad home office, Jey habla con diversas figuras de todos los temas. Su idea desde un principio es sacarle a la gente una sonrisa a través de Estelita.