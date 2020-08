Este año se cumplen siete años desde que se murió “El Comandante” y los argentinos no lo quieren olvidar. Ricardo Fort se ingenia las maneras más curiosas para reaparecer en nuestras vidas. Esta vez, lo hizo a través de unas inéditas fotos retro que publicó Famosos Argentina (@arg_beauty) en Twitter. En las mismas se lo ve a Ricky en un boliche porteño de los 90.

Ricardo siempre quiso ser famoso y formar parte de la farándula, y a pesar de que su padre no quería esa vida para su hijo, él se las ingenió y logró ser una de las figuras más mediáticas del país. Luego de su muerte y desde que entraron en auge las redes sociales, el Comandante no dejó de ser un icono del espectáculo de nuestro país. Aún hoy, en Instagram y Twitter circulan videos de momentos emblemáticos que protagonizó Fort.

“Basta chicos”; “Maiameee”; “Mamá cortaste toda la loz”, son tan sólo algunas de las frases que dejó Fort. En los comentarios de la publicación de Famosos Argentina, se lo puede ver al mediático en “The Probe”, un boliche porteño, en 1993. En las imágenes se puede ver a un Ricky de 25 años, que aún no era famoso, disfrutando de la noche bonaerense con algunos amigos. El tuit llegó a ser tendencia con más de 74 mil me gustas.

“Que locura sería hoy este hombre vivo. El mayor influencer de todos. Me sigue doliendo q se haya muerto en serio”; “Necesito que sea prócer, algún billete o algo. No puedo vivir en una sociedad donde los sub 18 no sepan quién es”. Estos son algunos de los muchos mensajes que dejaron los usuarios en la red social del pajarito para Ricardo. En @arg_beauty publican todos los días fotos vintage de los famosos argentinos.

Hace unas semanas, Jorge Rial recordó los idas y vueltas que tuvo con Ricardo Fort. “Al final tuvimos una muy buena relación. En la parrilla de la esquina tuvimos una charla muy larga, hablando de todo, de su carrera, de su sexualidad, que le costó mucho asumirla. Su miedo no era no asumirla, sino a que la gente lo rechazara por eso. Y nosotros le decíamos ‘te aman, ¿vos estás loco?’”, confesó el conductor de Intrusos.