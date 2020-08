En los últimos meses, Laurita Fernández y Fede Bal demostraron que el amor entre ellos sigue intacto, y a su vez, que mantuvieron una muy buena relación luego de su separación. Desde que el actor comunicó que superó el cáncer, la bailarina no dejó de mostrar su alegría en los medios. Hace unos días, el mediático realizó unos dichos sobre la conductora, y ella se emocionó: “Lo mejor siempre”.

Fede participó de un vivo con PrimiciasYa, en donde habló del rol de Laurita en el Cantando 2020. Sin dudarlo, el actor hizo unos comentarios muy buenos sobre su exnovia: “Tremendo la vi. Ella es lo más. Tiene un talento tremendo y un futuro impecable. Para mí hace todo bien ella, sabe que tiene mi cariño en el corazón. Por los buenos momentos que hemos vivido, es una reina”.

Y a continuación, Bal agregó: “Lo hace muy bien. Está encontrando su lugar en la conducción hace tiempo y me encanta lo que hace”. Al ver lo que dijo el hijo de Cármen Barbieri, enseguida Fernández le replicó en Twitter: “Gracias Fede, espero verte pronto por el Cantando. Besos y lo mejor siempre”. Sin embargo, no a todos le gusta la conducción de la bailarina. Un claro ejemplo es Moria Casán, quien la confrontó en el certamen.

La semana anterior, La One la llamó a Laurita “pulpito”, y le dijo que deje hablar más a Ángel De Brito. Asimismo, le pidió que respete su rol como coconductora. A pesar de que la actriz no reaccionó, no la dejó continuar hablando, lo que enfureció aún más a la diva. Con respecto a esto, Fede defendió a su excompañera del Bailando por un Sueño. “Uno en la pista se enoja un poco pero siento que es parte del show”, aseguró el actor.

Luego, Bal sentenció: “Creo que debe tranquilizarse un poco la situación, la gente no quiere ver tantas peleas. Me parece que va por otro lado lo que necesita la tele. Si hay una falta de respeto, está bueno que ambas puedan decírselo en la cara. Son mujeres muy fuertes y está bueno verlas como sociedad que puedan arreglar sus problemas. Si es al aire, está bueno que no se falte el respeto”. Laurita Fernández decidió mantenerse al margen y no realizó ningún comentario al respecto.