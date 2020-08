More Rial comparte por medio de su cuenta oficial de Instagram, algunos posteos reflexivos o frases con algunos “palitos”, que dejan totalmente intrigados a todos los usuarios, ya que no saben si tienen un destinatario o solo se trata de frases al aire y al azar. En esta oportunidad, la hija de Jorge Rial, volvió a dejar a todos pensativos con su posteo. “Nunca serás suficiente para alguien que no sabe lo que quiere” lanzó Morena.

“No importa que tan bueno seas, nunca serás suficiente para alguien que no sabe lo que quiere” manifestaba la frase completa. ¿Será para su ex pareja Facundo Ambrosini? a pesar de que en este momento tienen buena relación, al menos por su hijo, que es su prioridad, según indicó More en su entrevista con Ángel de Brito, sabemos que han pasado por momento más tormentosos que luego llegaron a la calma, motivo por el cual da a pensar que podría ir dirigido para su ex pareja.

More Rial no solo deja estas picantes frases en las historias, sino que también lo hace en el pie de foto de sus postales en el perfil de su cuenta. Donde la hemos visto escribir cosas como: “Trato de no pensarte pero ya no puedo”, “Es una nena mala y le gustan problemáticos”, “Desde hace tiempo ya nada es igual”, “De que me sirvió tu encanto si al final no diste tanto”, “Se lucha pero no se ruega” entre muchas otras más, que generan gran revuelo entre sus fanáticos.

En los últimos días, la hermana de Rocío Rial fue noticia porque se rumoreaba con que la joven de 21 años se había contagiado de coronavirus, motivo por el cual preocupaba tanto su salud como la de su hijo Francesco Benicio. Sin embargo, después de un fin de semana de dudas, la cantante eligió a Ángel de Brito para desmentir los dichos y le envió al conductor una foto con el resultado negativo de su hisopado.

Luego, el martes mediante una comunicación telefónica con él, explicó que el rumor surge a raíz de una fotografía donde ella puso: “cuarentena mood” acompañando la imagen y desde ese momento se empezó a especular. Tambien manifestó que por precaución se hace estudios cada 15 días, ya que no solo está asustada por su pequeño, sino también por su papá, debido a que por la edad y por algunos problemas de salud previos, el conductor de Intrusos es considerado paciente de riesgo.