Nicole Neumann, vivió tensos momento en las últimas semanas cuando se conoció sobre su contagio de Covid-19. Pero sin dudas esto no fue lo que más le molestó a la modelo, sino que luego de conocerse su resultado, en el programa de Nicolás Magaldi, donde trabaja Mica Viciconte, la novia del papá de sus hijas, se dio la primicia de que una de las hijas de Nicole también estaba contagiada. Indiana, la mayor de las 3 niñas, que se enojó mucho porque no quería que esto se supiera. Ahora que ya todo está volviendo a la normalidad, con ambas recuperadas, la top model contó detalles de la charla que tuvo con sus hijas a raíz de la pelea con su papá.

“Que se metan conmigo, no importa. Soy grande, me la banco. Ahora, las criaturas… las cabezas de esas criaturas, que ya no saben quién miente, quién dice la verdad. Por qué se dicen estas barbaridades en la tele cuando pidieron por favor que no sea así. Eso es lo que más me duele” comenzó diciendo la ex de Fabián Cubero. Luego, una de sus colegas de panel le consultó por la manera en que las nenas se enteraron de que esta noticia se divulgó en los medios.

“Por Instagram, lo vieron ahí. Además, a una de ellas le preguntó una amiga. Me vino a preguntar: mamá, me están preguntando mis amigas, ¿por qué estamos en la tele? Están hablando de que tenemos COVID, ¿qué pasó?” se sinceró Nicole Neumann. “Gracias a Dios yo estaba al lado de ellas todo el tiempo, por lo que ellas saben que yo no fui la que lo contó. No hay mucha explicación. Les dije: Gorditas, lo lamento en el alma. Nosotras pedimos encarecidamente a la otra parte que esto no suceda, no se respetó, y bueno, ya está, gordas, no pasa nada. Estamos enfermas, hay mucha gente que está enferma, no pasa nada. Lo estamos atravesando bien” prosiguió diciendo.

“Me vieron en el piso, enferma, y en vez de preocuparse de cómo estaba yo, encima lidiando con tres chiquitas, el problema era pisotearme y darme más con cualquier verdura que se inventó de cosas que no solo no sucedieron, sino que nadie podría haber visto o escuchado adentro de mi casa, porque no estaban. No se puede joder con la salud… y menos con menores” manifestó, en clara referencia a Mica Viciconte, que según expresó la panelista de “Nosotros a la Mañana” fue la persona que se encargó de difundir esta información.

“Es un maltrato hacia las menores que se esté tratado de difamar todo el tiempo a su propia madre. Chicas de esta edad, de 6, 9 y 11 años, el mundo de los chicos son básicamente su mamá y su papá. Que alguien esté todo el tiempo buscando difamar, ensuciar y hablar mal de la mamá es una forma de maltrato” agregó. Finalmente, Neumann decidió cerrar el tema haciendo referencia a Poroto: “Yo jamás hablaría mal del padre de mis hijas. Para que ellas estén bien, nosotros tenemos que estar bien. No hay más que eso.”