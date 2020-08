Hace una semana, Nicole Neumann comunicó en Nosotros a la mañana que dio positivo en el test de Covid-19. Asimismo, la modelo aseguró que era asintomática, y esta semana ya volvió a trabajar en el ciclo televisivo que conduce el Pollo Álvarez. Sin embargo, la mediática se mostró muy indignada con Intrusos. Por lo que el miércoles cuando le quisieron hacer una nota, se negó y lanzó: “Con programas del mal no hablo”.

En la mañana del miércoles, Damián Rojo esperó a Nicole afuera de Kuarzo para hacerle unas preguntas. No obstante, la modelo enseguida lo esquivó y le aclaró filosa: “Perdón, con programas del mal no hablo”. Por lo que el periodista le preguntó por qué los consideraba un ciclo del mal. A lo que la famosa le explicó: “Porque con cualquier cosa que digo y no digo, inventan y lo usan en mi contra, entonces no. Que sigan diciendo las pavadas que quieran”.

A pesar de que el cronista continuó interrogándola, Neumann lo ninguneó y continuó respondiendo las consultas que le hacían otros medios. Finalmente, antes de subirse al auto la mediática sentenció: “Lamentablemente siempre hace más ruido la gente que inventa pavadas y toda la maldad que se utiliza sobre una persona que está enferma. Todo fue mentira, desde el día uno. La única verdad que dijeron fue que estaba enferma”.

A su vez, Nicole aprovechó el móvil para dedicarle unas palabras a Pampita por defenderla: “Le agradezco con el alma que haya sido humana y se haya podido poner en los pies de una persona enferma, y de una madre”. Ese mismo día en Nosotros a la mañana, la panelista ya se había explayado sobre el tema. “Pampita pasó por un montón de situaciones personales súper fuertes y creo que desde ese lugar me supo entender como mamá y como mujer”, reflexionó la modelo.

Jorge Rial faltó a su programa ayer y no le pudo replicar a Nicole Neumann. La semana anterior, el periodista fue el encargado de iniciar la guerra entre la mediática e Intrusos. “Lamentablemente le tocó (contagiarse) a alguien que militó fervientemente con los grupos antivacunas y cuestionó públicamente el virus. Nicole dijo ‘yo tomaba espirulina y jengibre y con eso pensé que…’, y no. La decían la ‘falsa pandemia’ y, lamentablemente, el virus demuestra que existe”, disparó el conductor.