Durante meses la sociedad esperó la cura contra el Covid-19. Muchos laboratorios del mundo se dedicaron rápidamente a buscar una solución para que deje de haber muertes por el virus chino. Asimismo, las personas quieren volver a tener una vida “normal”. A pesar de que Putin anunció el martes el hallazgo de la primer vacuna rusa contra el Coronavirus, a la cual llamó Sputnik V, a muchos expertos les generó dudas y BBC News explicó por qué.

El pasado martes, Vladimir Putin no sólo comunicó la existencia de la Sputnik V, sino que también reveló haberla probado en su propia hija, lo que proponía generar mayor confianza. Asimismo, Rusia planea empezar una vacunación masiva a partir de octubre. Muchos países, incluso Argentina, inmediatamente le escribió al mandatario ruso para poder fabricar la vacuna. Sin embargo, la comunidad internacional recibió la noticia con cierto escepticismo.

Una de las principales razones que generan desconfianza, es que la vacuna no ha superado las tres fases clínicas que son necesarias. Es importante aclarar que la Sputnik V se probó sólo en 70 personas. La Organización Mundial de la Salud comunicó que hay seis vacunas de distintos países que ya se encuentran en la tercer etapa. No obstante, la vacuna rusa no es una de ellas.

El segundo motivo que provoca dudas, es que Rusia no publicó ningún estudio o dato científico sobre las pruebas que realizó con la Sputnik V. Por lo tanto, no se conocen detalles sobre las fases del proceso que generalmente deben cumplirse antes de ser aprobada y lanzada al mercado. Sin embargo, Rusia confirmó que en septiembre la vacuna será industrializada y vendida en el mercado.

Por último, si no se realiza la etapa tres con la Sputnik V, la cual deja en evidencia si la vacuna posee efectos secundarios, podría ser muy peligrosa para algunas personas.” La OMS aseguró que acelerar los procesos no debe poner en compromiso la seguridad”, explicó la periodista. Todos estos detalles son los que generan incertidumbre en la comunidad científica, y a su vez, hizo que muchos crean que es un elemento de propaganda política.