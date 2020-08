Marcelo Tinelli es uno de los espectadores más presentes en el nuevo programa de LaFlia, Cantando 2020. Su lugar elegido para compartir todas sus opiniones respecto al show es Twitter. Por lo tanto, tiene a todos los fanáticos atentos a cada una de sus comentarios. En la gala de hace dos días, el cabezón dejó su opinión del jurado, con el que en algunas performances no ha coincidido con los puntajes o las devoluciones. ¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre el jurado del Cantando 2020?

Moria Casán, Nacha Guevara, Pepito Cibrián y Karina la Princesita, son grandes personalidades del mundo del espectáculos, todos con un carácter un poco fuerte, motivo por el cual muchas veces también se cruzan en la pista o se interrumpen o expresan coincidir con los que dijo su colega. Estos pequeños datos le dan picante al show y es sin dudas lo que más le gusta al ex de Guillermina Valdés y que no notó en el ciclo hace dos días.

“Me gusta cuando el jurado es más picante. @cantando2020” escribió el conductor en la red del pajaríto así su mensaje llegaba a la gente del programa. Por esto, recibió gran cantidad de me gusta y retweets por parte de los internautas. Además, muchos comentarios de gente que coincidia con él y otros no, preferían la gala pacífica que estaban teniendo. Este no es el único momento en que el uno de canal Trece dio sus opiniones, por ejemplo, en los comienzos del show, manifestó que le gustaba más la música en castellano, criticando de esta forma a los participantes que se presentaban con canciones en inglés.

Anoche también estuvo muy activo, luego de la presentación de Karina Jelinek que recibió duras críticas por parte del jurado y se fue muy enojada a su casa. Finalmente hizo su descargo por Twitter. Sobre la performance de la ex de Leonardo Fariña, Marcelo Tinelli opinó que la modelo canta mejor sin la música que cuando estaba en la pista. Además del Cantando, hay una nueva apuesta de canal Trece que tiene muy concentrado al cabezón.

Se trata de “Mujeres en la tarde” que se estrena el próximo 24 de agosto. Donde veremos a Soledad Silveyra, Claudia Fontán, Teté Custarot, Jimena Grandinetti y Roxy Vázquez donde se tratarán diversos temas de actualidad, pero con un enfoque particular. Respecto al nuevo ciclo Tetá manifestó: “No hay temas de mujeres y temas de hombres trataremos de sumar en todo. Tengo ganas de que sea como un abrazo de alma para toda la gente que estamos todos necesitando algo nuevo”