En el programa de Pampita Online, como sabemos, se tratan diversos temas de actualidad. En este sentido, en el programa de ayer, Pampita y sus panelistas analizaban la vida de Wanda Nara y la exposición de sus hijas menores en las redes sociales. Se nota mucho que a las pequeñas Franccesca e Isabella les gusta mucho la cámara y por eso su mamá suele mostrarlas un poco más que a sus hijos mayores. En este sentido, Carolina contó una anécdota con su hijo mayor. ¿Qué le pide Pampita a su hijo Bautista Vicuña?

Mi hijo más grande no quiere nada. En su red, sí quiere, en su Instagram. Si yo quiero publicar una de él, se la tengo que mostrar, le tiene que gustar, me la tiene que aprobar y me tiene que dejar publicarla” manifestó Carolina indicando que mientras los niños son pequeños es un poco más fácil que dejen a sus papás sacarles fotos y demás y luego al ir creciendo desarrollan su propia personalidad y todas esas cosas que antes resultaban un poco más comúnes dejan de serlo.

A pesar de que su hijo Bautista es un poco más exigente con las publicaciones en las redes de su mamá, el niño de 11 años suele mostrarse junto a la modelo en su perfil oficial y nacido en plena era tecnológica, es fanático de los vivos y de filmarce jugando junto a sus amigos. Hace algunas semana atrás se animó a compartir con Pampita un vivo en su cuenta donde juntos contestaron varias preguntas, entre esas, se conoció que Bautista ya tiene novia.

La pequeña enamorada se llama Cocó y al igual que su novio es usuaria activa de las redes sociales, sobre todo de TikTok, donde publicó varias fotografías y videos junto al hijo de Ardohain y Benjamín Vicuña. Si bien hasta ese momento del vivo con la modelo no conociamos a Cocó publicamente, el joven compartió una foto de los dos, donde se los ve abrazados en las historias de su Instagram.

En este marco del mundo tecnológico, el papá de Bautista contó a la prensa chilena que conoció a su joven nuera por medio de una comunicación vía zoom, ya que debido a la pandemia es imposible reunirse con mucha gente, pero, un momento tan importante en la familia no podía pasar desapercibido, por lo cual, el actor eligió este nuevo medio para hacer las presentaciones familiares con la joven.