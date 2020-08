Sin dudas, Wanda Nara se caracteriza por generar polémica cuando se trata de mostrar los grandes lujos de la vida que lleva junto a su marido Mauro Icardi. Autos de primera, casas enormes, viajes por todo el mundo, carteras y ropa de súper marcas. Todo esto, la representante de Mauro lo comparte en sus redes y sin dudas más de uno la critica por sus elecciones. En esta ocasión le hizo un regalo a una de sus hijas que generó polémica.

“Bienvenido Indio, el caballo de tus sueños” escribió la empresaria de cosméticos mientras mostraba la alegría de Francesca al recibir este increíble obsequio. Wanda Nara, se encuentra en Italia, en su casa de Lago di Como, donde cuenta con un espacio considerable para realizar todo tipo de actividades. “La casa de campo” como ella la llama, donde Francesca e Indio podrán disfrutar de largos paseos juntos. Como sabemos, las hijas de Wanda realizan equitación, algo que a las pequeñas les encanta.

Por este motivo, la mayor de las hijas de Mauro Icardi tiene gran afecto por los caballos. Pero, este regalo tan particular causó gran repudio entre los proteccionistas. No es la primera vez que la hermana de Zaira Nara se cruza con ellos, en 2018 también estuvo en el blanco de las críticas debido a que disfrazó de unicornio a uno de estos animales para el festejo de cumpleaños de su hija menor Isabella. Lejos de sentir que lo que estaba haciendo aquel día en el cumpleaños de su hija, la mediática continuó compartiendo fotos.

“Pronto se aburrirán de ellos y no los querrán más”, “Pobres animales”, “Cuídenlo por favor. Es un animal no un juguete” fueron algunos de los comentarios que recibió la rubia en el feed de su cuenta de Instagram junto a las postales de Isabella alimentando al caballo y otras de él solo disfrutando del pasto del lugar. Sin embargo, este no es el primer pony que tiene la familia, sino que ya hay otro miembro de estos en la familia, que también fue fotografiado por Wanda en sus historias.

En este momeno, la ex de Maxi López se encuentra disfrutando el verano europeo en su casa de Italia, la que fue su hogar durante muchos años hasta hace unos meses, cuando se mudaron a París ya que Mauro está jugando en el PSG. En varias de sus historias la mamá de Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella ha copartido con los internautas su nuevo hogar, donde toda la familia aprovecha para compartir con el resto del equipo de Mauro y sus familias especiales momentos con pileta y asados de por medio.