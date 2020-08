A menudo se conocen casos de cáncer y pacientes que no logran vencer la batalla. Esta historia es parecida, sin embargo, el final no es igual a cualquier otro. Un padre falleció en 2012 debido a la enfermedad. No obstante, antes de hacerlo decidió que iba a hacerle un regalo a su hija de por vida. La joven compartió la historia en su cuenta de Twitter e hizo llorar al mundo entero.

Bailey Sanders relató y mostró lo que su padre preparó para ella antes de su despedida final. La joven estadounidense demostró en sus redes sociales que nada ni nadie lograría separarla de su papá por el regalo que le hizo de por vida. Por mucho tiempo, el hombre luchó contra el cáncer, pero finalmente falleció cuando Bailey tenía tan sólo 16 años. Sin embargo, antes de despedirse hizo unos arreglos necesarios.

A partir de ese momento hasta que cumplió 21 años, la mayoría de edad en Estados Unidos, Bailey recibió un ramo de flores en cada cumpleaños. No obstante, en el natalicio número 21, la joven recibió una conmovedora carta escrita por su padre y rompió en llanto. Por lo que quiso compartirlo con sus seguidores de las redes sociales, y a los pocos minutos se hizo viral.

En la publicación que obtuvo más de 1 millón de me gustas, Bailey contó su historia. “Mi padre murió cuando yo tenía 16 años de cáncer, y antes de morir pagó previamente flores para que yo pudiera recibirlas cada año en mi cumpleaños. Bueno, estas son las flores de mi cumpleaños número 21 y el último. Te extraño mucho, papá”, escribió la joven junto a una foto con su papá en la playa, otra del ramo y una tercera de la carta.

En la misma se puede leer: “Bailey, esta es mi última carta de amor para ti hasta que volvamos a encontrarnos. No quiero que derrames una lágrima más por mí porque estaré en un lugar mejor. Tú eres y siempre serás la joya más preciosa que me fue entregada. Es tu cumpleaños número 21 y quiero que siempre respetes a tu madre y que te mantengas fiel a ti misma, que seas feliz y vivas la vida al máximo. Yo estaré contigo en cada paso, solo mira a tu alrededor y ahí estaré. Te amo, feliz cumpleaños, papá”.