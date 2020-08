Ayer, se dio a conocer en Los Ángeles de la Mañana, una serie de audios enviados por Vicky Xipolitakis a diversas marcas y pequeños emprendimientos en busca de canjes. Yanina Latorre mostró algunos de los mensajes enviados por los dueños de estos emprendimientos, por ejemplo, el pedido de Vicky a un almacén era de queso. leche, fideos, champagne, galletitas, caldos, entre otras cosas más.

La hermana de Stefy enviaba por medio de Instagram cantidad de mensajes para recibir productos a cambio de publicitarlos en su cuenta. Si bien, este es un método de trabajo que utilizan muchos famosos, sobre todo en esta época de pandemia, las angelitas y el conductor se tomaron los mensajes a modo de chiste ya que era una enorme cantidad de cosas las que Vicky Xipolitakis pedía a estas marcas. Si bien a la gente del programa le pareció una broma, ella no se lo tomó de esa manera.

Si bien en el ciclo de la mañana del Trece solo se mostraron algunos mensajes, rápidamente comenzaron a sumarse personas con más declaraciones sobre los excéntricos pedidos de Vicky, por ejemplo, pidió una tablet y un televisor de 40 pulgadas, pero tenía que ser de una marca específica. Además, le pidió cartuchos de impresora a una librería. ¿Está pasando una mala situación económica? ¿O se trata de querer sacar provecho en una situación difícil para todos? Ya que algunos de los productos pedidos están muy alejados de ser de primera necesidad.

En sus mensajes resalta que no la está pasando bien, pero, muchos le criticaron el hecho de no tener en cuenta que sus exigencias para con negocios que a penas pueden sobrevivir a los efectos de la pandemia es increíble. Ya que esta situación no solo es crítica para ella, sino también para los negocios. A raíz de todos los dichos que se hicieron públicos, la griega hizo su descargo en el programa de Ángel de Brito: “Para mí es una bendición muy grande que existan los canjes porque hacen que, junto a mi gran familia, no nos falte nada. No tengo otro tipo de ingreso y hace más de un año que me dedico solamente al cuidado y crianza de mi hijo.”

La exvedette vive actualmente en un costoso piso ubicado en Recoleta, considerado uno de los varios más top de Buenos Aires. El reclamo que hicieron los comerciantes con los que se comunicó Xipolitakis tiene que ver con la exigencia de factura por productos que ella no pagó. Una vez expuesto todo esto, Mercedes Ninci se sumó a comentar y expresó: “Ella está llorando pobrezas con el objetivo de conseguir un juicio por alimentos definitivos, porque el que tiene ahora es uno por alimentos provisorios. Le da 50 mil por mes para alimentos, la mitad del alquiler, que cuesta 3.800 dólares, la mitad de las expensas, que son 50 mil, 4 mil de la prepaga, la luz, que paga una barbaridad, 35.200 pesos, más 6.400 de gas. Todo eso da una suma aproximada de 310 mil pesos mensuales.”