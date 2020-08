La diputada Adriana Díaz repudió lo sucedido en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Santa María, el día que se trató el proyecto de ordenanza de Cupo Trans Travesti. Al momento, Mariana Chaile, referente de Asda Santa María, señaló que en la sesión se escucharon discursos homofóbicos, prejuiciosos, transfóbicos y totalmente agresivos.

Por su parte, la diputada Díaz instó a los ediles agresores a capacitarse en perspectiva de género y diversidad y también en el ejercicio parlamentario. Díaz expresó: “Lo sucedido no se puede justificar bajo ningún punto de vista. Más allá del eje del proyecto, que en este caso era inclusivo, lo que se evidenció es que los concejales no comprendieron que en un ámbito parlamentario se debe debatir con argumentos”.

Asimismo, la diputada provincial remarcó que existen reglas y que los proyectos se debaten sabiendo que hay mayorías y minorías. “Y ahí se vota”, explicó. Además, la representante en la Cámara sostuvo que lo que se vivió en ese ámbito de representación fue intolerancia, discriminación y violencias de todo tipo: simbólica, institucional y política.

Aseguró que esto sucedió solo contra tres mujeres y es algo que no se puede tolerar ni justificar de ninguna forma. Sin dudar manifestó su apoyo a las ediles Lorena Monroy, Soledad Condorí y Mariana Chaile, por intentar accionar sobre la realidad y presentar un proyecto de ordenanza inclusivo.

“Existen normas que sancionan estos comportamientos, como lo es la violencia de género y también convenciones internacionales que parece no conocen estos ediles y no se puede aceptar la intolerancia”, remató. Ayer, las integrantes de la Red Provincial de Concejalas de Catamarca, constituida por 24 del Frente de Todos, solicitaron a los representantes del pueblo de Santa María que se retracten en sus dichos, aún no recibieron respuestas.