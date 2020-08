Desde que se crearon los grupos de Whatsapp, se utilizan para todo. Está el grupo de padres de la escuela, el de algún deporte, el de la familia, el de la facultad, varios grupos con amigos, y muchos más. Sin embargo, a veces te agregan a grupos en los que no querés estar, peor no te animás a salir. Finalmente llegó la solución. Es posible salir de un grupo sin que nadie lo note.

Hay veces que se cree que silenciar un grupo es suficiente para ignorarlo. No obstante, no es así puesto que la notificación permanece allí en el Whatsapp. Por lo que hay una solución sencilla para abandonar el chat sin ofender a nadie. Lo primero que se debe hacer es entrar a la información general del grupo, la cual se encuentra presionando en el nombre de dicho grupo. Una vez que se muestra toda la información, es necesario que el grupo se silencie por un año.

Luego, se debe ir a las notificaciones personalizadas para desactivar las del grupo que se silenció. A continuación, hay que mantener presionado el grupo hasta que aparezcan varias opciones. Allí se presiona archivar el chat de Whatsapp, y listó, no verás nunca más las notificaciones, y nadie se enterará de que ya no estás pendiente del grupo. Así, podrás evitar esos grupos molestos que no te interesan leer.

Sin embargo, hay otra manera pero para ello es necesario descargar una aplicación que se encuentra disponible sólo para Android. La misma se llama GroupXiT. Una vez descargada, se debe instalar en el smartphone y abrir. Luego de ejecutar la aplicación, aparecerán todos los grupos de WhatsApp. Allí hay que seleccionar alguno y pulsar “OK” para abandonarlo. Si ninguna de estas dos opciones te funcionan, podés acudir a algunas excusas muy verídicas.

Los grupos de Whatsapp no solo son estresantes, sino que también gastan la batería y ocupan memoria. Por lo que para abandonarlos sin ofender a nadie, se puede decir una “mentirita piadosa”. Una opción es salir cuando los integrantes estén enviando muchas fotos o videos. Otra es decirles que se te agota la batería más rápido, que es una realidad. Y la última, se puede decir que se quiere desconectar tecnológicamente por un tiempo.