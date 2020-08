Ya hace varios meses que se encuentran suspendidos los viajes en Argentina por la pandemia. Sin embargo, en algunos países de otros continentes donde el aislamiento terminó, reanudaron la posibilidad de ir a otros lugares. Se espera que en unos meses ocurra lo mismo en nuestro país, por lo que estos son los destinos poco conocidos de Europa para visitar cuando pase el Coronavirus.

European Best Destinations elaboró un ranking donde más de 600.000 usuarios votaron los mejores lugares para visitar en Europa. El primer puesto se lo lleva Colmar en Francia. El destino es bastante completo. Es la capital de los vinos de Alsacia y un líder dentro del enoturismo. Es un lugar perfecto para aquellos que aman la comida, la música y la cultura. Se recomienda viajar en época navideña, o en primavera. Por último, Colmar tiene 300 días soleados al año.

El segundo lugar lo ocupa Atenas, Grecia. El destino combina historia con modernidad sin ningún esfuerzo, y se destaca por sus delicias gastronómicas, una vida nocturna electrizante, vibraciones creativas y una escena artística en auge. A continuación lo sigue Tbilisi, la capital de Georgia. La ciudad es ideal principalmente para los amantes de la arquitectura, pero también para aquellos que les gusta conocer nuevas culturas y platos de comida.

Tbilisi, Georgia

Viena, Austria, es el cuarto destino más recomendado. Es una ciudad perfecta para los enamorados, pero también, al ser una de los lugares más seguros de Europa, para familias. Aquellos que quieran conocer historia, gastronomía, vinos, mercados locales y parques de atracciones, este es su locación ideal. Sin embargo, para quienes prefieran disfrutar de paisajes, turismo ecológico y deportes acuáticos, deben visitar Cascais, Portugal.

El sexto lugar se lo lleva Sibiu, Rumania, una ciudad que se caracteriza por su modernidad. Muy recomendada para aquellos aficionados a la historia, a las actividades al aire libre, excursionistas o instagramers. No obstante, si se quiere disfrutar de la gastronomía, las compras, la naturaleza y eventos culturales, no se puede no ir a Namur, Bélgica. O en su defecto a Rijeka, Croacia, la cual se define como la “Capital Europea de la Cultura”. Es una ciudad combina la playa con lo urbano.

Finalmente, en los últimos dos puestos se encuentran París, Francia y Bydgoszcz, Polonia, dos destinos contrapuestos. La primera es la ciudad del amor. Se destaca por sus museos que albergan las mayores obras maestras, y a su vez, es animada, histórica y moderna. El segundo, cuyo nombre es impronunciable, es ideal para los que quieren tener experiencias reales y conocer lugares inusuales. ¿A dónde vas a viajar después de la pandemia?