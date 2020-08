En las últimas horas, Cora Debarbieri recibió la noticia de que está contagiada de coronavirus. La periodista fue la última incorporación del ciclo Pampita Online, pero participó del programa por última vez el miércoles, motivo por el cual tanto Pampita como el resto de las panelitas deberán realizarse el test de coronavirus para comprobar si existe algún caso positivo de Covid19 entre ellos y los resultados se conocerán el día lunes.

“Hola a todos. Les quiero contar que ayer me hice un hisopado y hace unas horas me confirmaron que di positivo de covid. Estoy bien y casi sin síntomas. Gracias a todos por escribir y preocuparse. Ya informe la situación en todos mis trabajos y a mis compañeros. Quiero decirles que durante todo este tiempo de cuarentena, si bien trabaje bastante, me cuide muchísimo. Lamentablemente este virus es así.” comenzó diciendo Cora desde sus redes sociales.

“Le quiero agradecer al doctor Gustavo Kirszner por toda su atención y disposición desde que lo contacte. Y también a los doctores Dario Mindlin y Joaquin Rodríguez. Lo único que les puedo decir es que se cuiden. Como me recomendó el médico voy a hacer reposo y estar tranquila en casa. Gracias a mi amor @martinarevalo1 por cuidarme y acompañarme. Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos.” cerró diciendo la colega de Pampita.

Desde el regreso del programa a la pantalla de Net tv, por cuestiones de precaución, todos los panelistas de Ardohain van rotando su presencia en el piso y es solo ella quien permanece fija desde el lugar. Cora, visitó los estudios de Pampita Online por última vez durante la entrevista al Licenciado Gabriel Rolón y luego ya se quedó en su casa a raíz de la aparición de los síntomas que coincidian con los de este virus y terminaron siendo realidad.

En los últimos días, Carolina fue noticia por el sorpresivo apoyo que le brindó a Nicole Neumann debido a que la modelo también tenía coronavirus. A pesar de las diferencias que han existido entre ellas a lo largo de los años, la conductora se solidarizó con su colega y arremetió duramente contra Fabián Cubero, Mica Viciconte y todo el entorno de trabajo de la ex combate, ya que Nicole asegura que ellos fueron los encagados de filtrar la información de su enfermedad y de la de su hija mayor, Indiana.