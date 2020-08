Desde que se produjo la defensa de Pampita hacia Nicole Neumann a raíz de su contagio de coronavirus y de que muchos la juzgaran por algunos de sus dichos y declaraciones durante la pandemia, todos especulan con una reconciliación entre las modelos, ya que la relación entre ellas fue mala desde sus comienzos. Por esto, que Carolina se pusiera de su lado sorprendió a más de uno. Hernán Drago le consultó sobre estos dichos y Ardohain expresó: “No es que vamos a forjar una amistad.”

El panelista le recordó la doble entrevista que realizaron ambas el año pasado, cada una en su programa y lo que generó este encuentro en la gente y en el mundo de la farándula y le consultó si le interesa volver a realizarlo. Ante esta pregunta, Pampita negó cualquier posibilidad de que eso vuelva a suceder. “Fue auténtico lo que pasó acá, no hubo interés para ninguna otra cosa. No es que vamos a forjar una amistad ni mucho menos. Nosotras estamos grandes ya para engancharnos con esa pelea de la rubia y la morocha. Fue hace 20 mil años” expresó Carolina.

“Y además yo siento como mamá que tenemos que darle el ejemplo a nuestros hijos: mujeres entre mujeres no se tienen que pelear. Tenemos que ponernos en el lugar de la otra mujer, tenemos que apoyarnos, cuidarnos. Si empezamos a poner entre todas ese granito de arena, la sociedad puede cambiar” prosiguió diciendo en su relato. En cuanto a la entrevista comentó: “¡Ay, no sé! ¿Sabés lo que pasa cuando hay entrevistas juntas? Hay mucha expectativa mediática y eso te quita mucha naturalidad. Hay mucha presión exterior que no permite que uno esté en su mejor versión.”

“Entonces siento que no vale la pena ese show mediático para los demás cuando no es necesario” cerró ante la pregunta de Hernán Drago. Luego, su otra panelista, Barby Franco, se sumó a comentar y dijo: “Podés pedírselo cuando pase por los pasillos del canal.” Ante esta sugerencia de la novia de Fernando Burlando, Ardohain se río y dijo: “¡No le des ideas a mis productores que ya se les iluminó la cara con lo que decís! No es necesario, porque siempre que pasan este tipo de entrevistas muy fuertes, es para quilombo. Acá tenemos la puerta abierta para todos los entrevistados que quieran venir pero la idea no es tener la entrevista próximamente, aunque nunca se sabe.”

Recordemos, que luego de que Pampita se pusiera en sus zapatos y le diera consejos a Fabián Cubero de como ser mejor padre ante esta situación de enfermedad tan difícil, una vez recuperada y que pudo volver al canal donde trabaja, Nicole Neumann, aprovechó su salida al aire para poder agradecerle a Pampita que alguien pudiera ponerse en su lugar. Además en este programa contó que tuvo una charla muy importante con sus hijas cuando se divulgó la información de su estado de salud.