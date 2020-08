Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, algunas parejas que no conviven se preguntaron cómo continuar teniendo relaciones, sin contagiarse ni propagar el virus. Alberto Fernández recomendó tener sexo virtual. Sin embargo, por el agravamiento de la pandemia de Coronavirus, las organizaciones de salud sexual insisten a las parejas con el “Coronasutra”.

La organización benéfica de salud sexual del Reino Unido, Terrence Higgins Trust, brindó algunos consejos para saber que hacer la próxima vez que invites a alguien a tu casa. “El sexo es una parte muy importante de la vida y, a medida que continúa la pandemia de Coronavirus, todos debemos encontrar formas de equilibrar nuestra necesidad de sexo e intimidad con los riesgos de contagio de Covid-19”, explicó el director médico de la institución.

A continuación, el director explica que hacer: “Dado que existe una creciente preocupación por una ‘segunda ola’ de Coronavirus, su mejor pareja sexual durante la pandemia es usted o alguien con quien vive. Habiendo dicho eso, hay formas de hacer que su sexo sea lo más seguro posible”. En primer lugar, no recomiendan ni el beso negro, ni la felación, ya que representa un mayor riesgo de contagio.

Asimismo, se recomienda utilizar tapabocas durante el acto e intentar hacer posiciones sexuales en las que no se enfrenten, para una menor propagación del Coronavirus. Infobae publicó una guía para realizar el “Coronasutra” de manera segura, cumpliendo con el distanciamiento social necesario. Sin embargo, la organización aseguró: “La masturbación, el uso de juguetes sexuales y el sexo por teléfono o cámara son las opciones más seguras, ya que se pueden hacer sin estar cerca de nadie más”.

Y por último, la organización benéfica de la salud dio dos importantes consejos para prevenir el Coronavirus. En primer lugar detalló: “Solo asegúrate de que si estás teniendo sexo por cámara no compartes imágenes que puedan identificarte, a menos que quieras, y de que no te presionen para hacer nada que te haga sentir incómodo”. Finalmente, pero no menos importante, recomendó: “Lavarse las manos durante más de 20 segundos antes y después del sexo también reducirá el riesgo”.