En medio de la polémica que tienen con Nicole Neumann. Fabián Cubero y Mica Viciconte celebraron sus tres años en pareja. Por medio de las redes sociales, los enamorados compartieron la romántica cena que tuvieron para festejar. A pesar de no poder salir de su casa a causa de la pandemia, ambos se las ingeniaron para compartir un momento muy especial. Las imágenes muestran flores, velas, brindis, una cena riquísima y hasta vestuario acorde a la ocasión.

Mica Viciconte optó por usar un bello vestido negro, con brillo en una de sus mangas, ya que la otra era al descubierto. Y en cuanto a Poroto, se vistió con un traje muy moderno pero prefirió dejar la corbata de lado. Un detalle muy particular de este momento fue que, la cena era un canje, como sabemos, tanto la ex combate como su pareja trabajan mucho con sus cuentas oficiales, motivo por el cual muchas de sus publicaciones tienen que ver con marcas y canjes.

El restaurante que les envió la comida es especialista en pescados y mariscos y sus comidas tienen una fusión caribeña. Si bien ninguno de los dos compartió posteos con grandes testamentos de amor dedicados al otro, sí publicaron las fotos de como pasaron el día juntos. “Hoy celebramos tres años con mi amor Mica Viciconte” escribió Fabián en su cuenta, mientras Viciconte mostró algunos videos de como el ex de Nicole Neumann bailaba durante el festejo.

A comienzos de la cuarentena, la joven contó como era la convivencia entre ellos ya que no podían salir ninguno de los dos de su casa y manifestó: “Nosotros pensamos que teníamos que tener más paciencia” mientras explicaba que durante el aislamiento tuvieron más peleas de lo común. “Hacemos casi todo juntos. Los portazos los he tirado yo, él sufre más por la puerta. No es un momento para separarse, es un momento para tolerar y bancar” prosiguió diciendo.

Este aniversario llega en medio de su pelea con Nicole Neumann, luego de que la rubia acusara al papá de sus hijas y a su actual novia de filtrar la noticia de que ella tenía coronavirus. Esto no fue lo que más le molestó a la top model, sino que luego del revuelo que provocó su contagio, Nicolás Magaldi, conductor del programa donde trabajar Micaela, contó que la hija mayor de Cubero también tenía Covid. Esto causó que Indiana, la mayor de las niñas, bloqueara a Viciconte de su Whatsapp.