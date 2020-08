Hace 13 años, en 2006, Wanda Nara se veía rodeada de cámaras y periodistas luego de que se conociera la famosa foto donde se la ve usando la ropa interior de Diego Armando Maradona. Este hecho y algunos otros momentos mediáticos, llevaron a la fama que tiene hoy la mujer de Mauro Icardi, pero en la actualidad se encuentra más alejada del mundo de las polémicas y los escándalos. Fernanda Vives, contó en Intrusos detalles de lo que fue esa noche entre Wanda y Diego.

“Wanda, cuando estaba con Diego en el hotel donde la fotografiaron, me llamaba por teléfono. Yo estaba en un departamento por ahí cerca y ella había salido con ropa de noche y me llamaba para decirme: ¿qué hago? ¡lo tengo acá y se quedó dormido!” comenzó diciendo la exvedette. “Yo le pregunté si había pasado algo. Según lo que ella me contó no pasó nada porque se le quedó dormido. Y vino a mi departamento para que le preste ropa y poder salir de mi casa como que nada había pasado. Y cuando salió de mi casa tenía a toda la prensa ahí, fue un quilombo terrible” expresó Fernanda.

Nara, ya había manifestado a algunos productores que quería ser famosa, por lo cual Jorge Rial la ayudó a conseguirlo. En el segmento de los recuerdos más polémicos de Intrusos, que conduce Rodrigo Lussich en el programa, en conmemoración de los 20 años de Intrusos, el conductor contó de que manera asesoró a Wanda para que este hecho sucediera. Mientras en pantalla mostraban las imágenes de aquel día en el que la rubia hablaba por teléfono en un balcón “usando” los calzoncillos del astro del fútbol.

“Nuestro camarógrafo era Beto. Maradona estaba dormido y no podíamos sacarle el calzoncillo. Betito decidió sacrificar su calzoncillo. Wanda estaba hablando por teléfono en las imágenes usando un calzoncillo. La historia decía que estaba hablando con el padre, pero estaba hablando conmigo y yo le iba diciendo cómo tenía que moverse mientras Betito la filmaba. La coacheé yo” confesó el conductor causando la risa de sus colegas de piso.

Wanda Nara comenzó un camino un poco escandaloso en el comienzos de su carrera, luego, cuando se casó con Maxi López se alejó un poco de las polémicas, pero volvió a quedar envuelta en este ámbito cuando se separó del futbolista y comenzó su relación con Mauro Icardi, quien era amigo de su exmarido. A pesar de todo esto, hoy Wanda se encuentra alejada de los escándalos mientras disfruta de sus cinco hijos y su familia en París, totalmente alejada de Argentina.