Anoche, Lucas Spadafora sorprendió en la pista del Cantando 2020, al contar que estuvo a los besos con uno de los participantes del show. Además, el sujeto en cuestión no solo se habría besado con el influencer sino también con Sofi Morandi, otra de las participantes del programa. Ángel de Brito realizó la búsqueda del besador durante el vivo y se conoció que Facu Mazzei era la persona de la que Lizardo Ponce y Lucas Spadafora hablaban durante un vivo en Instagram, donde se dio a conocer esto. ¿Qué dijo Yanina Latorre sobre estas revelaciones? “Tengo miedo por Lola” manifestó.

“Yo estoy soltero. Contemos todo. Estábamos pasando una buena noche y vino Sofi Morandi y me dijo que me lo chape porque era su cumpleaños. Le dije que sí, si me la chapaba a ella. Y así fue” expresó Mazzei en su defensa luego de quedar como todo un don Juan frente a sus compañeros de pista. “Re bien besan los dos. Me gustó” agregó el bailarín. “¿De donde salió la info?” quiso saber Lucas, a lo que Ángel de Brito le recordó que él lo contó durante la transmición con Lizardo Ponce.

“Me quemo solo” dijo el joven mientras se reía de la situación. Y su amigo Lizardo lo acompañana mediante el straming del programa, ya que había conseguido uno de los puntajes más altos de la ronda. Por eso no se encontraba en el piso del Cantando. Esta historia tan sorpresiva se debatió hoy en LAM, ya que habia causado gran asombro en el conductor. “Me quedé muerto con lo de Facu Mazzei, no sabía nada” manifestó de Brito.

“Yo tampoco, nos enteramos ayer. Chapaban. Tremendo” dijo Yanina Latorre. “Se cumple un año ya” agregó Ángel. “Me parece que ese Luquitas es un libirito de sorpresas” manifestó la mujer de Diego Latorre, ¿lo considerará mala influencia para su hija? ya que cuando el conductor dijo que Spadafora es “bravo como Lizardo”, la mamá de Lola no dudó en expresar con un tono de preocupación: “Tengo miedo por Lola.”

Lola Latorre y Lucas Spadafora integran el grupo de los “chicos de las redes” dentro del Cantando, que están en constante guerra con la gente del jurado, que pertenece al mundo de la televisión y cuentan con una trayectoria mucho más amplia que los chicos. En su última presentación interpretaron la canción “Fuiste tú” de Ricardo Arjona pero no tuvo buena aceptación por parte del jurado que manifestaron que Lola había desafinado mucho y que el tema era un poco mucho para su edad.