El conflicto entre la municipalidad de la Capital y el SOEM sumó un nuevo capítulo en la noche de este viernes. El gremio viene efectuando desde hace más de una semana diversas medidas de fuerza, que consistieron en cortes de calles y protestas frente a la casa de diversos funcionarios municipales. Por esto último, el fiscal de turno, Horacio Brizuela, ordenó al secretario general del gremio, Walter Arévalo.

El pasado miércoles 5 de agosto, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales empezó a efectuar una medida de fuerza. En la misma, el gremio reclamaba por la reincorporación de personal del servicio de recolección de residuos. Además, pedían una mejora salarial para todos los trabajadores del municipio de la Capital. Para hacer más visible el reclamo, el SOEM cortó calles del microcentro.

Esta medida no cayó bien en el municipio, y por esta razón realizó una denuncia penal contra secretario general del SOEM. El viernes 7 de agosto, Arévalo se presentó en la Justicia para hacer solo presencia, ya que cuando se le tomó declaración decidió no decir ninguna palabra. Minutos antes, el gremialista había hablado con la prensa y aseguró: “No me metieron preso por que los fiscales tienen miedo”.

La denuncia contra Arévalo agravó más el conflicto entre el SOEM y la municipalidad. Los trabajadores siguieron haciendo manifestaciones y hasta en algunas mostraron imágenes de cajones mortuorios con el nombre del intendente de la Capital. En los últimos días, el gremio decidió empezar a hacer protestas en las puertas de las casas de diversos funcionarios del municipio capitalino.

En la jornada de este jueves, la protesta se iba a realizar en frente de la casa del secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Capital, Alberto Natella. El mismo fue quien realizó una denuncia por entender que estaba en riesgo su seguridad y la de su familia. A pesar de que el SOEM decidió no efectuar la manifestación en la vivienda, el fiscal de turno, Horacio Brizuela, ordenó la detención de Walter Arévalo por “coacción agravada”.