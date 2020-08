El paso de Karina Jelinek por el Cantando 2020 fue mucho más corto que la última vez que estuvo en la pista del show como participante. Hace 8 años atrás, la modelo llegaba casi a la etapa final del programa, a pesar de no ser una “cantante lírica” como bromea ella. Sin embargo, los tiempos cambian y la gente no eligió a la ex de Leonardo Fariña para continuar mostrando sus dotes artísticos en la pantalla del trece. Es así, que anoche, se transformó en la segunda eliminada del Cantando 2020.

Luego del duelo, Karina Jelinek y Manu Victoria se enfrentaban al voto de la gente con Agustín “cachete” Sierra e Inbal Comedi. En esta segunda gala, la modelo interpretó el tema “Una na” de la cantante pop Lali Espósito, mientras que el actor Agustín Sierra deleitó a los fans con “En la ciudad de la furia” de Soda Stereo, una de las bandas de rock más importantes de nuestro país. A pesar de darlo todo en sus interpretaciones, al jurado no le bastó para salvarlos.

En el final del programa de este viernes, Ángel de Brito, uno de los conductores del nuevo producto de LaFlia anunciaba que con el 42,64% de los votos, Karina se despedía del programa. Esta votación fue muy sorpresiva para todos, ya que Jelinek es muy querida por el público. Por su parte, Cachete se quedaba para formar parte de la gala de cumbia con el 57,36% de la votación de los seguidores del programa.

En los últimos días, la exparticipante quedó envuelta en una serie de polémicas cuando se habló de su posible renuncia al show ya que estaba muy enojada con el jurado por sus devoluciones. Además, se vió envuelta en discusiones con Yanina Latorre luego de que la angelita hablara de un supuesto romance de la modelo con una amiga suya. Esto le causó problemas con su familia, que hasta la eliminó del grupo de la familia tras enterarse de la posible homosexualidad de Jelinek.

Luego, Yanina volvió a arremeter en contra de la joven y dijo que no se ocupaba de ensayar. Furiosa ante todos los problemas que le causaron las acusaciones de la mujer de Diego Latorre, Karina hizo su descargo por medio de Twitter y le dedicó duras palabras a la periodista. “Vos sos la que menos tenés que hablar. Si estoy tensa antes de venir es por todo lo que vos dijiste y que no quiero que me pregunten. ¡Nunca llegué tarde! Siempre avisé que no venía temprano y solo directo al ensayo de piso. Así que no digas cualquier cosa. Siempre ensayo. #Callate” manifestó.