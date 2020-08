En las últimas horas, se produjo una de las peleas menos pensadas dentro del mundo del espectáculo. El actor Pablo Echarri y el músico tropical El Dipy, se cruzaron en las redes debido a sus diferencias de opiniones en cuanto a diversos temas. La discusión comenzó cuando el cantante compartió en su cuenta un video donde se utiliza el lenguaje inclusivo y se mostró en desacuerdo. Esta publicación se viralizó rápidamente y muchas personas se sumaron a comentar. Entre ellos, Pablo Echarri, que mostró su descontento ante el mensaje de El Dipy.

“¿En serio les pibis? ¿En serio nos vamos a bancar esto? ¿En serio somos tan pelotu…?” comenzó diciendo el músico en su descargo en Twitter ante sus casi 200 mil seguidores. “Díganme: viejo, quedaste en el tiempo, todo lo que quieran. Pero no me lo banco. No, así no” explicó. “Cerrá el or…, Dipy. Y dejá que los pibes se expresen como quieren” escribió el marido de Nancy Dupláa y agregó: “Al final sos terrible ortiva.”

Este comentario tan picante por parte de Pablo Echarri tuvo grandes repercusiones entre los internautas, ya que su comentario consiguió más de 4 mil me gusta y casi 500 personas lo compartieron en sus perfiles. Ante este mensaje del actor, El Dipy citó su tweet y manifestó: “Me preparé toda la vida para hacer esto. Abro hilo” y en este posteo atacó duramente a Pablo debido a su pensamiento político, ya que él no lo comparte y en varias ocasiones criticó al presidente Alberto Fernández por su gestión y las decisiones que toma.

En este hilo polémico, el cantante tropical muestra fotos y videos viejos del actual presidente criticando a su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, le compartió una nota donde se muestra que el actor está pidiendo donaciones para sus colegas y que habría fallado en su pedido. A pesar de los duros comentarios que le dedicó el cantante, Echarri optó por abandonar la pelea y no volvió a responderle por sus críticas. Sin embargo, más tarde, el actor hizo su descargo sobre su postura política en “Radio con vos.”

“Los kirchneristas somos fanáticos, el deseo va por delante de la observación objetiva de la realidad. Creo que los que están en las antípodas de nosotros también manejan algún nivel de fanatismo” expresó en cuanto a su pensamiento sobre Cristina. Y en cuanto su opinión sobre Alberto Fernández dijo: “Siempre me gustó Alberto, me parecía que además del conocimiento tenía el expertise de haber estado al lado de Néstor y al comienzo, con Cristina. Creí que él podía ser una variable importante, pero no nos podíamos imaginar que fuera a generar el amalgamiento que generó.”