Según investigadores de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, las personas que generalmente se identifican como más atractivas son aquellas que también poseen una ideología conservadora. En contraposición, aquellos que se perciben como menos “lindos” y que además poseen ideas progresistas. La curiosa “conclusión” surge a partir de un estudio en el cual utilizaron medidas de atractivo a través de diversas encuestas, y se examinó cuál era la relación entre la “belleza” y las creencias políticas.

Los científicos indicaron que “al controlar el estatus socioeconómico, se halló que los individuos más atractivos tienen mayor probabilidad de reportar niveles más altos de eficacia política”, e inclusive tienden a identificarse como conservadores y, en el caso de los estadounidenses, como republicanos. Además, detallaron que las personas con mayor apariencia en redes sociales, pueden tener más influencia política sobre otras, independientemente de sus conocimientos políticos.

Peterson y Palmer, los autores de este informe, tomaron datos de las encuestas de Estudios Nacionales Estadounidenses elaborados en 1972, 1974 y 1976. En ellas, se solicitaba a la gente que evaluaran la apariencia de los demás. Luego, los resultados de dichos estudios arrojaron que a partir de la mayor influencia social de las personas atractivas, podría haber implicancias más profundas.

Este descubrimiento sugiere una nueva forma de plantear la socialización política, ya que busca comprender cómo el cuerpo se entrelaza con la naturaleza social de la política. Los investigadores resaltaron que “naturalmente, estamos frente a cuestiones autopercibidas como la belleza física o la orientación política”. “Sin embargo, podemos lanzar algunas hipótesis a propósito de que alguien más atractivo tienda a ser más conservador o republicano y alguien menos atractivo más progresista o demócrata” destacaron.

Sin embargo, aclararon que este estudio no es determinista: “todas las personas atractivas no son conservadoras y todas las personas poco atractivas no son liberales”. Por lo cual, el científico Peterson aseveró que “la mejor manera de describir nuestros resultados es que, si se toman dos individuos que comparten características similares como edad, ingresos y educación, pero difieren en atractivo, nuestros resultados muestran que un mayor atractivo se correlaciona con ser más eficaz y más conservador que el individuo similar que es menos atractivo”.