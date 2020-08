Ayer, Mica Viciconte y Fabián Cubero, cumplieron tres años juntos. Como ya te contamos en El Aconquija, la excombate y Poroto, festejaron este nuevo aniversario de amor con una cena romántica a pesar de no poder salir de su casa. Totalmente lookeados para la ocasión y con platos de mar exquisitos, la pareja compartió en sus redes este increíble momento que pasaron juntos. Si bien hicieron partícipes a los fanáticos de lo que fue el festejo, ninguno de los dos se había dedicado palabras emotivas. Por eso, Mica le dedicó en las últimas horas un tierno mensaje: “Gracias por hacerme sentir querida y respetada.”

La foto elegida por Viciconte deja ver a una pareja muy sexy, donde Cubero muestra su pecho al descubierto y usa un pantalón blanco, mientras que a Mica se la ve con un espectacular body negro engomado,mientras ambos miran a la cámara abrazados. “Ayer cumplimos 3 años y creo que me quedaron algunas cosas por decir” comenzó diciendo Micaela en su publicación. “En estos 3 años compartimos momentos de alegría, caos, sueños y objetivos” prosiguió.

“Seguimos proyectando cosas juntos y ojalá nada lo arruine. Hay situaciones que no imaginamos pasar, pero en toda pareja hay tormentas. Lo importante es que seguimos unidos y más fuertes que nunca. Solo nosotros sabemos y entendemos lo que vivimos día a día y no necesitamos más que eso. Soy feliz estando con vos. Gracias por hacerme sentir querida y respetada (siendo que es una de las cosas que más faltan hoy en día) manifestó Mica Viciconte.

“Quienes me conocen saben que lo doy todo cuando alguien entra a mi vida y me deja entrar en la suya. Por eso, elijo seguir cuidando y respetando a las personas que son parte de ella. Te elijo a vos y todo lo que eso conlleva. Quien hable mal de mi pareja o de las personas que me rodean también habla mal de mi y deseo de corazón que todos se puedan sentir queridos como yo me siento en este momento. Quizás así deje de haber tanto odio y envidia… En fin, TE AMO y gracias por seguir eligiéndome @fabiancuberooficial” cerró diciendo.

Recordemos que en las últimas semanas, Mica, Fabián y Nicole Neumann se han visto enfrentados debido a la acusaciones de la top model que indican que la novia de su exmarido fue quien filtró la información sobre su estado de salud y el de su hija mayor Indiana, luego de que ambas se contagiaran de coronavirus. Luego de la dulce declaración de amor de Mica, Fabián Cubero también le dedicó tiernas palabras y le dijo que es su gran compañera.