Ayer, tanto Pampita como el resto de sus panelistas, debieron aislarse en sus casas porque Cora Debarbieri, una de las últimas panelistas en incorporarse al programa de la modelo “Pampita Online”, dió positivo de Covid-19. Todas tuvieron que realizarse el testeo para descartar la posibiilidad de contagio. Carolina, mostró en sus redes sociales cómo se realizó el hisopado y explicó las sensaciones que tuvo al hacerse el test: “Pica un poco la nariz pero no duele.”

En las imágenes que mostró Ardohain en Instagram, se la ve muy arreglada, ya que luego de someterse al estudio, salidría al aire en su programa pero desde casa. “Como algunos ya se habrán enterado, nuestra compañera Cora Debarbieri estuvo compartiendo con nosotros el día lunes y el miércoles se sintió un poquito mal, así que se acercó a hacerse los estudios y dio positivo de coronavirus. Por eso, por protocolo, estoy aislada como otras dos compañeras” explicó Pampita en el comienzo de su programa.

Pampita Online desde casa.

Recordemos que por una cuestión de cuidados, desde su regreso a la televisión en marzo, la única persona que siempre asiste al piso es la modelo y sus panelistas van rotando. Por esto, solo una parte de su equipo tuvo que hacerse el test. “Ya me hice el test, que ponés un poco de tu sangre en un reactor, para saber si tuviste coronavirus en el pasado o si tenés en el momento que te lo hacen. Y dio no reactivo. También me hice el hisopado que están viendo en el video, que filmó mi hijo Bauti, y los resultados los tengo mañana. Igual, les cuento que no estoy con ningún síntoma y me siento bárbaro” prosiguió diciendo.

Hisopado de Pampita.

Hisopado de Pampita.

“No duele nada, nada, nada… Es incómodo y te pica un poco la nariz, pero nada más” manifestó en cuanto a lo que había sentido al momento de hacerse el hisopado. Luego, expresó sentirse muy segura de no estar contagiada ya que todo su equipo respeta mucho cada uno de los protocolos a la hora de realizar el programa. “En el programa hay muchas medidas de seguridad: no nos sentamos cerca, nos sacamos el barbijo en el último segundo antes de empezar… Por supuesto que podría pasar que alguno se contagie, pero estamos muy tranquilos porque aparte ninguno tuvo síntomas” dijo.

Hace algunos minutos, la esposa de Roberto García Moritán, volvió a compartir por su cuenta oficial en Instagram, más información en cuanto al posible contagio, mostrando una fotografía del resultado de su testeo donde se indica que Carolina no tiene coronavirus. Por este motivo, la mamá de Bautista, Beltrán y Benicio, espera poder regresar a conducir su programa desde el piso el próximo martes. Recordemos que desde el comienzo de la pandemia, Pampita mostró ser muy cuidadosa y tenerle un poco de miedo a este virus, sobre todo luego del fallecimiento de su hija Blanca, en 2012, a causa de un virus desconocido que contrajo en un viaje a México que hizo con su familia. La pequeña tenía entonces solo 6 años.