Paula Chaves y Pedro Alfonso se convirtieron en padres por tercera vez hace poco más de un mes. Con la llegada de Filipa, la modelo y el productor se encuentran más activos que nunca en las redes, mostrando cada uno de los momentos que pasan junto a la pequeña recién nacida. Entre tantas cosas que pasan juntos, en las últimas horas, Paula mostró un gracioso video de su esposo intentando vestir a Filipa. “No tengo ni idea como es esto” expresó Pedro.

En la primera historia de Paula Chaves, se ve a Peter frente al cochecito de su hija mientras intenta vestirla. “Le hizo una canción que dice: no tengo idea como es esto” bromeó la modelo respecto de esta situación mientras su esposo intentaba una y otra vez prender los botones del outfit de Filipa. “Es algo que tiene botones de un lado y del otro…” prosiguió diciendo en la siguientes historia de Instagram, mientras Alfonso no pierde la fe de poder lograrlo.

Luego, muestra como su hija le charla a Pedro Alfonso durante el cambio de vestimenta. “Ella lo mira enamorada y le dice Ajo…” escribió la hermana de Delfina Chaves en su siguiente posteo. Finalmente, en su última publicación, la modelo mostró el resultado final de este cambio de ropa, que sin dudas no fue del todo bueno. Anteriormente, también había compartido las particulares ocurrencias de su esposo que se vistió con su ropa para poder dormir a la beba.

Al parecer, la idea se la había dado un usuario, ya que el productor había contando en su cuenta que no podían hacer dormir a Filipa. Por lo cual, se puso un vestido de Paula y uno de sus corpiños para que el look no se viera tan holgado. Estas declaraciones causaron risa a Pau, que no dudó en filmarlo para mostrarle a sus fanáticos el resultado de los consejos recibidos, mientras se veía a Peter con Filipa en brazos en tanto se movía de un lado para el otro intentando dormirla.

Hace poco, Pau compartió también por medio de Instagram, el chat que tiene con Zaira Nara y María del Cerro y mostró el momento en que les avisaba a sus amigas que Filipa iba a nacer. Las amigas de la conductora de Bake Off Argentina le mandan todas sus fuerzas y felicitaciones a la familia por la llegada del nuevo miembro. Recordemos, que tanto Zaira como Mery también se convirtieron en madres hace pocos meses y con Paula tienen este chat donde hablan de todas sus experiencias y dudas sobre la maternidad.