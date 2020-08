Luego de varios rumores, ya quedó más que confirmado el regreso de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. Luego de tomarse algún tiempo, la pareja volvió a apostar por el amor y la familia. Sobre esto, habló Pampita, ya que ha tenido la oportunidad de conocerlos a los dos y de trabajar junto al conductor de canal trece. La confirmación de la reconciliación entre ellos, la dio a conocer Jorge Rial en su programa, luego de mostrar al aire un mensaje que le había enviado a Marcelo donde él mismo hablaba de esto.

“¡Ya está, volvieron! Es una noticia que nos alegra a todos. Es una familia hermosa, me encanta que se hayan tomado un tiempo para reelegirse. ¡A festejar esta noticia! Nos encanta que estén juntos” dijo Pampita en su programa, “Pampita Online”, donde se compartieron varios informes respecto de la relación de la empresaria de cosméticos con el cabezón. Además de las declaraciones a Jorge Rial, la mamá de Lorenzo subió un video a su cuenta de Instagram donde se escuchaba la voz de su pareja.

En esta filmación, Guillermina Valdés está tratando de explicarle inglés al menor del clan Tinelli mientras es el conductor el encargado de grabar el momento. Sin embargo, la ex de Sebastián Ortega no quiere y le pide a Marce que no lo haga. En el cruce de palabras entre ellos se escucha en reiteradas oportunidades la palabra “amor” para referirse al otro. Por lo cual, si bien no dieron un comunicado oficial como cuando se separaron, fue la forma que eligieron para contar sobre su regreso.

Hace unos días, Guillermina había hablado por primera vez desde que se pelearon, por medio de su cuenta de Twitter. “Nunca desmentí nuestra reconciliación, porque es un proceso que estamos transitando. Solo comenté que eran muy lejanas las teorías que se estaban manejando con respecto a la realidad. gracias” escribió aquel día, generando grandes repercusiones entre los seguidores y fanáticos de esta pareja y dejando muy contento a más de uno con su mensaje.

Durante el tiempo que estuvieron separados, cada uno se enfocó mucho en su vida laboral. Valdés se mostró muy activa en las redes sociales mostrando los nuevos productos que se incorporarían en su línea de cosméticos y sacó su lado más sexy para promocionarlos. En cuanto a Marcelo Tinelli, si bien no pudo regresar a la televisión con el Bailando, se mantiene pendiente de cada uno de los movimientos del Cantando. Todas las noches muestra en Twitter como está expectante al show y de esta manera promociona el producto al que apostó LaFlia durante la pandemia.