El pasado miércoles 5 de agosto, empezó el paro del SOEM. A través de esta medida de fuerza, el sindicato está pidiendo por la reincorporación de trabajadores del servicio de recolección de residuos y un aumento salarial. Para visibilizar la protesta, el gremio cortó varias calles del microcentro capitalino y empezaron a manifestarse en frente de las casas de los funcionarios. Esto provocó que un fiscal diera la orden de detener al secretario general, Walter Arévalo. En este contexto, la organización sacó un duro comunicado.

En la jornada de este viernes, la protesta se iba a realizar en frente de la casa del secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Capital, Alberto Natella. El mismo fue quien realizó una denuncia por entender que estaba en riesgo su seguridad y la de su familia. A pesar de que el SOEM decidió no efectuar la manifestación en la vivienda, el fiscal de turno, Horacio Brizuela, ordenó la detención de Walter Arévalo por “coacción agravada”.

En este contexto, el SOEM declaró: “Con la detención de nuestro secretario general, este gobierno está demostrando claramente que si algo no te gusta, o no se están respetando tus derechos tener que agachar la cabeza y seguir callado, arrastrando tu dignidad. Se puede estar de acuerdo o no con el modo que elegimos de movilizarnos y protestar. Desde nuestro espacio siempre respetamos esto”.

Además, desde el gremio agregaron: “Con el arresto de Walter Arévalo salta a la vista que estamos todos expuestos a lo mismo. El mensaje es claro, lo que le pasa a él, mañana le puede pasar a cualquiera. Siempre hacen esto con los trabajadores pero no con los corruptos, ladrones o amigos del poder. La democracia está en juego. No debemos permitir que esto suceda. El pueblo debe evitar esta tragedia, sea cual sea la bandera política partidaria”.

Por último, el SOEM afirmó: “Nosotros seguimos de pie y en la lucha. Estamos más unidos y organizados que nunca. Seguimos apostando al diálogo, aunque no se dictó la conciliación en ningún momento”. Fuentes del gremio aseguraron que las protestas seguirán y hasta se corrió el rumor de que iban a efectuar una huelga de hambre. Mientras tanto, Arévalo fue trasladado a Santa Rosa para evitar conflictos en la Capital.